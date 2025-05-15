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İstanbul'da otopark krizi: Saatlik ücret 500 TL’ye dayandı

Megakentte trafik yoğunluğunun ardından en büyük sorun otopark. Yer sıkıntısını fırsata çeviren özel otoparklar, saatlik ücretleri 500 TL’ye kadar yükseltti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025
İstanbul’da otopark krizi: Saatlik ücret 500 TL’ye dayandı

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İstanbul'da yaklaşık 6 milyona yakın araç trafikte dolaşıyor. Megakentin trafik çilesi, otopark sorunuyla daha da büyüyor. Sürücüler için park etmek büyük bir sorun olarak duruyor.

Kamuya ait otoparklar dolunca, rota özel otoparklara çevriliyor. Yer bulma sıkıntısını fırsat bilenler de özel otopark fiyatlarını kabartıyor. Özel otoparkların saatlik fiyatları 300-500 lira aralığına çıktı.

Otopark ücretleri eğer günlük kalınacaksa bazı semtlerde bin lirayı da aşıyor. Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy, Şişli ve Sarıyer gibi ilçelerde bu fiyatlar daha da yükselirken, çoğu özel otoparkın fiyat tarifesi belirten bir tabelası bile bulunmuyor.

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