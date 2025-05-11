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Evlatları dağa kaçırılan anneler PKK’nın kendini feshetme sürecine girmesinden umutlu!

PKK’nın kendini feshetme sürecine girmesi ve silahlara veda kararı, bölgede heyecan yarattı. Yapılan açıklamalarda, “Artık hiçbir anne evlatsız kalmasın” ifadesi kullanıldı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025
Evlatları dağa kaçırılan anneler PKK’nın kendini feshetme sürecine girmesinden umutlu!

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Terörsüz Türkiye hamlesinde, PKK'nın silahlara veda ve fesih kararı bölgede büyük bir heyecan ve sevinç yarattı. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, "Cumhurbaşkanınızın ortaya koyduğu güçlü iradeyle artık, hiçbir annenin ağlamayacağı yeni bir terörsüz Türkiye inşa edilecek. Gelecek nesillere ölümlerin olmadığı bir ülke bırakacağız" diye açıklama yaptı.

ÇOCUKLAR DAĞA ÇIKMASIN
Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, "Bu karar, yıllardır dağlarda zorla tutulan evlatlarımız için bir dönüm noktası olabilir. Diyoruz ki: Artık hiçbir çocuk dağa çıkmasın, hiçbir anne evlatsız kalmasın" sözleriyle umutlu olduğunu vurguladı.

Van'da dağa kaçırılan kızı için eylem yapan anne Nazlı Sancar ise "PKK'nın feshedilmesi, evlatlarımızın bize kavuşması demektir. İnşallah bu barış olumlu bir sonuca varır ve hepimiz burada evlatlarımıza kavuşur ve hep birlikte huzurlu bu ülkede yaşarız" diyerek sürece olan desteğini anlattı. Van'da kızı dağa kaçırılan anne Nazlı Biçer Sancar, evladına kavuşacağı günü dört gözle bekliyor.

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