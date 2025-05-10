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Kamerayı sökeni "bildik"! Ekrem İmamoğlu'nun Rumeli Hisarı'ndaki resmi konutunun kamera kayıtlarını söken Davut Bildik ifade verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alındığı Rumeli Hisarı'ndaki resmi konutun kamera kayıtlarını söken Davut Bildik, şüpheli olarak savcılığa ifade verdi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025
Kamerayı sökeni bildik! Ekrem İmamoğlu’nun Rumeli Hisarı’ndaki resmi konutunun kamera kayıtlarını söken Davut Bildik ifade verdi

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İBB'de yolsuzluk soruşturmasında yeni bir karartma gündeme geldi. Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alındığı Rumeli Hisarı'ndaki resmi konutun kamera görüntülerini söken Davut Bildik, şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Bildik, kamera kayıt cihazlarını İmamoğlu'nun koruması Mustafa Akın'ın isteği üzerine söktüğünü belirterek "Cihazı İSBAK AŞ personeline teslim ettiğimde eksiksiz, sağlam ve çalışır halde idi. Ben amirim Mustafa Akın bana ne söylediyse onu yaptım" dedi.

Bildik, "Suç delillerini yok etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada zarar gören 4 hard diskteki görüntülerin kurtarılmaya çılışıldığı öğrenildi.

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