İsrail’deki havalimanı uçuşlara kapatıldı!

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Ben Gorion Havalimanı'na düzenledikleri füze saldırısının başarıyla sonuçlandığını duyurdu. Husiler'in Askeri Sözcüsü Yahya Seri, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde uyguladığı soykırımdan dolayı Filistin halkına destek ve yaşadığı haksızlığa karşı duruş olarak saldırının düzenlendiğini ifade etti.



Saldırının hipersonik balistik füzeyle yapıldığını aktaran Seri, İsrail ve ABD savunma sistemlerinin bunu düşürmeye güç yetiremediğini dile getirdi. Saldırı sonrasında limanda uçak iniş ve kalkışları askıya alınırken, füzenin düştüğü bölgede 15 metre çapında bir çukur oluştu.

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