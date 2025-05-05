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İmamoğlu darbe gecesi milyarder sıvacıyla yattaydı!

İmamoğlu ile beraber iş yapan ve ismi yolsuzluk dosyalarında geçen Emre Beyaz olduğu konuşuluyor. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, "İmamoğlu o geceye bir yat kiraladı mı?" başlıklı yazısında konuyu detaylıca ele aldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025
İmamoğlu darbe gecesi milyarder sıvacıyla yattaydı!

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Trabzon'a ilk FETÖ okulunu açan Ekrem İmamoğlu'nun "15 Temmuz'da yat kiralandı iddiası" onu çok yakından tanıyan, meslektaşı olan bir müteahhitten geldi. Yatın sahibinin ise Beylikdüzü'nde İmamoğlu ile beraber iş yapan ve ismi yolsuzluk dosyalarında geçen Emre Beyaz olduğu konuşuluyor. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, "İmamoğlu o geceye bir yat kiraladı mı?" başlıklı yazısında konuyu detaylıca ele aldı. Övür, "Ekrem İmamoğlu ve Adem Soytekin ikilisi, darbenin başarılı olup olmayacağı belli olmadan denize açılır. Yatı teslim ederken ilginç bir detay ortaya çıkar: Yatın tüm elektronik cihazları sökülmüştür! Casus filmlerine özenmişçesine... Emre Beyaz'a da bu "temizlik için" 300 bin TL ödenir. Yani karşımızda James Bond değil ama "Beylikdüzü Bond" var!" ifadelerini kullandı.

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