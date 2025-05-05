CHP Lideri Özgür Özel’e tokat atıldı: Saldırgan suç makinesi çıktı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninden ayrılırken yanına yaklaşan bir saldırgan tarafından tokat atıldı. Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrıldı. Saldırgan Selçuk Tengioğlu, ilk ifadesinde şunları söyledi:



ÇOCUK KATİLİ ÇIKTI

"Ben daha önceden yemek kartı için CHP'ye başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP'nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Otelden çıktım, program olduğunu duydum. Gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım." Yapılan sorgulamada şüpheli Selçuk T'nin, 2004'te kızı M.T. (15) ve oğlu B.T.'yi (17) öldürmekten müebbet hapis cezası aldığı, 2020'de de şartlı tahliye ile çıktığı belirlendi. Selçuk T.'nin aile içi şiddet, cinsel taciz, esrar içmek ve satmaktan birçok kez gözaltına alındığı ortaya çıktı.





ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğini iletti. TBMM Başkanı, hükümet ve siyasilerden de Özel'e çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.

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