İlim Yayma Ödülleri ve Sağlıkta Milli Bağımsızlık bildirgesi Demokrasi ve Özgürlük Adası’nda açıklandı!

İlim Yayma Ödülleri ve Sağlıkta Milli Bağımsızlık bildirgesi, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda açıklandı.

SAĞLIKTA TEKNOLOJİK İSTİKLAL

Sağlık sektörü, ülkelerin stratejik bağımsızlıklarını ve gelişmişlik seviyesini belirleyen temel unsurlardan biridir. Türkiye, sağlık sektöründe son yıllarda önemli ilerlemeler kaydederek bölgesel bir sağlık üssü haline gelmiştir. Türkiye, yüksek kaliteli hastane altyapısı ve yetişmiş insan kaynağı ile sağlık turizminde önemli gelişmeler kat ederek uluslararası rekabet gücünü artırsa da tıbbi cihazlar, ilaç hammaddeleri, biyoteknolojik ürünler ve dijital sağlık sistemleri gibi birçok kritik ürün ve teknolojide dışa bağımlılık devam etmektedir. Sağlık sistemimizin dayanıklılığını ve küresel liderlik iddiamızı tehdit eden bu bağımlılık, yerli ve millî üretim kapasitemizin artırılmasını zaruri hale getirmektedir. Zira, sürdürülebilir büyüme ve inovasyona dayalı bir sağlık ekosistemi oluşturulmadan dünya liderliği hedefine ulaşmak mümkün değildir. Bu bildiri, Türkiye'nin sağlık alanında lider ülke olma hedefine ulaşabilmesi için kritik önemi haiz yerli ve millî üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik politika stratejilerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.



Türkiye'nin sağlık sektöründe bağımsız ve lider bir ülke olma kapsamında attığı adımlardan biri, 2018 yılında T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu tarafından Beşeri İlaç ve Tıbbi Cihaz Çalışma Grupları kurulmasıdır. Kurul, sağlık alanında yerli ve millî beşeri ilaç ile tıbbi cihazların geliştirilmesi için kısa, orta ve uzun vadede atılacak adımlara yönelik strateji raporu hazırlamıştır. 2020 yılında tamamlanan strateji raporları referans alınarak 25 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Sağlık Vadisi'nin kurulmasına karar verilmiştir. Kararnamenin 672/A-1 maddesi uyarınca; sağlık alanındaki eğitim, araştırma, geliştirme, biyoteknoloji ve bilişim kapasitesinin artırılması, ilaç ve tıbbi teknolojilerde Ar-Ge, klinik araştırmalar ve üretim hazırlık süreçlerini kapsayan entegre bir sağlık ekosisteminin oluşturulması hedeflenmektedir. Kararnameye göre, prototip üretim alanları, büyük veri araştırmaları merkezi ve mükemmeliyet merkezlerinde girişimciler, araştırmacılar, akademisyenler başta olmak üzere sektör temsilcilerine hizmet sunmak amacıyla Türkiye Sağlık Vadisi adıyla belirlenen alanı işletmek ve yönetmek üzere TÜSEB tarafından bir şirket kurulacağı bildirilmiştir.



Bu girişim, Türkiye'nin sağlıkta millî teknoloji ve üretim kapasitesini artırmaya yönelik stratejik bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Türkiye Sağlık Vadisi'nin amaç ve hedeflerine bir an önce ulaşması ve sağlık alanındaki tüm ihtiyaçlarında kendi kendine yeten, daha güçlü ve lider konumuna gelebilmesi için sağlık sistemimizin güçlü ve zayıf yönleri analiz edilerek önerilen politikalar aşağıda özetlenmiştir.

1. SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU

Türkiye sağlık sektöründe büyük mesafeler katetmiş olsa da sürdürülebilir büyüme ve bağımsızlık hedeflerine ulaşmak için sektördeki mevcut durum ve karşılaşılan sorunlar detaylı bir şekilde ele alınmalıdır. Bu bölümde sektörün temel engelleri veriler ekseninde ortaya konmuştur.

1.1. İlaç Sektörü

İlaç sektörü, iç pazarın ihtiyaçlarını karşılamak ve ihracat potansiyelini artırmak açısından stratejik öneme sahiptir. 2023 yılı verilerine göre Türkiye ilaç pazarı 10,3 milyar dolarlık büyüklüğe sahiptir. Türkiye ilaç pazarı 2023'te yerel para birimine göre %90,4 büyürken dolar bazında kaydedilen büyüme oranı %32,7 olmuştur. Ancak, kullanılan ilaçların %55'i ithal edilmektedir.



Biyoteknolojik ilaçlar, rekombinant DNA teknolojisi ile canlı hücrelerden elde edilen, büyük ve kompleks yapıda moleküllerdir. Bazı enzim, hormon, kan ürünü, aşı, monoklonal antikor, gen tedavi ve yenileyici tıp ürünleri bu grupta yer almaktadır. Türkiye ilaç pazarında 2023'te 130 adet referans biyoteknolojik ve 25 adet biyobenzer olmak üzere toplam 155 adet biyoteknolojik ilacın satışı bulunmaktadır. 2023'te Türkiye'de biyoteknolojik ürünlerin toplam satışı 1,6 milyar dolar olmuştur. Türkiye'de 2023'te ilaç pazarındaki satışlarının %16'sını biyoteknolojik ilaçlar oluştururken, bu oran ABD ve AB ülkelerinin (%28-32) oldukça altındadır.



Tıbbi cihazlar pazarı, ekipman türüne göre in vitro teşhis, diş ekipmanı ve malzemeleri, oftalmik cihazlar, diagnostik görüntüleme ekipmanı, kardiyovasküler cihazlar, hastane malzemeleri, cerrahi ekipman, ortopedik cihazlar, hasta izleme cihazları, diyabet bakım cihazları, nefroloji ve üroloji cihazları, KBB cihazları, anestezi ve solunum cihazları, nöroloji cihazları ve yara bakım cihazları ve hastane sarf ve malzemelerini içine almaktadır. Küresel tıbbi cihazlar pazarının 2024'te yaklaşık 542 milyar ABD doları olduğu rapor edimiştir. 2022-2023 döneminde Türkiye'nin tıbbi cihaz pazarının büyüklüğünün 5-7 milyar ABD doları arasında olduğu tahmin edilmektedir. Ancak, yerli üretim oranı %20'nin altındadır ve büyük oranda ithalata bağımlıdır. Sektörün dışa bağımlılığını azaltmak ve küresel pazarda daha çok söz sahibi olabilmek adına stratejik adımların atılması önemlidir.



1.2. Ar-Ge Yatırımları

Türkiye'de ilaç ve biyoteknoloji alanındaki Ar-Ge yatırımları son yıllarda artış göstermekle beraber küresel ölçekte hala gelişmeye açıktır. Türkiye'nin toplam Ar-Ge harcamaları 2022 yılında %1,32 olarak gerçekleşmiştir. İlaç ve biyoteknoloji Ar-Ge yatırımlarında bu oran daha düşüktür. Ar-Ge yatırımları gelişmiş ülkelerde %3 ile %5 arasında değişirken Türkiye'deki düşük Ar-Ge harcamaları, yerli üretim kapasitesinin ve yenilikçi biyoteknolojik ürünlerin geliştirilmesinin önünde büyük bir engel teşkil etmektedir.



1.3. Üretim Kapasitesi

Türkiye'de 90'dan fazla ilaç üretim tesisi bulunmaktadır. Bu tesisler ağırlıklı olarak jenerik ilaç üretimi yapmaktadır. Ancak var olan üretim kapasitesi yenileyici tıp ürünleri, biyoteknolojik ilaçlar, gen tedavi ürünleri, yapay zeka kullanılarak geliştirilen ilaç ve medical cihazlar konusunda yetersizdir.

Bu veriler, Türkiye'nin ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe dışa bağımlı olduğunu ve inovatif üretim kapasitesinin yetersiz kaldığını göstermektedir.



2. SAĞLIK ALANINDA DIŞA BAĞIMLILIK

Türkiye, sağlık alanında dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda önemli adımlar atsa da mevcut tablo birtakım yapısal sorunları işaret etmektedir. Türkiye'nin ilaç ve tıbbi cihaz alanında dışa bağımlı olmasının başlıca nedenleri şunlardır:

2.1. Ar-Ge ve Teknolojik Altyapı Eksikliği

• Türkiye'de biyoteknoloji ve ilaç Ar-Ge yatırımları gelişmiş ülkelere kıyasla çok düşüktür.

• Üniversite-sanayi işbirlikleri yetersizdir ve inovatif ilaç geliştirme ekosistemi zayıftır.

• Klinik araştırmalar için yeterli teşvikler bulunmamaktadır.



2.2. Hammadde ve Ara Ürün Bağımlılığı

• İlaç üretiminde kullanılan aktif farmasötik bileşenler (API) büyük oranda Çin ve Hindistan'dan ithal edilmektedir.

• Tıbbi cihaz sektöründe kullanılan birçok kritik malzeme ve elektronik bileşen yurt dışından temin edilmektedir.



2.3. Ruhsatlandırma ve Mevzuat Engelleri

• Türkiye'de yerli ilaç ve tıbbi cihaz üreticileri için ruhsatlandırma süreçleri uzun ve maliyetlidir.

• AB ve ABD gibi uluslararası pazarlara girişte sertifikasyon eksikliği bulunmaktadır.



2.4. Yatırım ve Finansman Sorunları

• Sağlık sektörüne yapılan özel ve kamu yatırımları, yenilikçi üretimi destekleyecek seviyede değildir.

• Türkiye'de biyoteknoloji ve ilaç sektörüne yönelik risk sermayesi ve yatırım fonları yetersizdir.



2.5. Küresel Rekabet ve Marka Eksikliği

• Türkiye'nin ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe küresel ölçekte bilinen markaları yok denecek kadar azdır.

• Uluslararası pazarlarda rekabet edecek seviyede biyoteknoloji girişimleri sınırlıdır.