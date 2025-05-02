Gelinim Mutfakta kim elendi? 2 Mayıs Gelinim Mutfakta çeyrek altın ve bilezikleri kim kazandı?

Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta'da 2 Mayıs 2025 tarihli bölümde, en yüksek puanı alarak büyük ödülün sahibi olacak gelin belli oldu. Aynı zamanda düşük puanla haftayı tamamlayan gelin ise yarışmaya veda edecek. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta altın bileziği kim kazandı? İşte haftanın puan durumu!