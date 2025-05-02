Gelinim Mutfakta kim elendi? 2 Mayıs Gelinim Mutfakta çeyrek altın ve bilezikleri kim kazandı?

Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta'da 2 Mayıs 2025 tarihli bölümde, en yüksek puanı alarak büyük ödülün sahibi olacak gelin belli oldu. Aynı zamanda düşük puanla haftayı tamamlayan gelin ise yarışmaya veda edecek. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta altın bileziği kim kazandı? İşte haftanın puan durumu!
(Kaynak: Gelinim Mutfakta)
2 Mayıs Gelinim Mutfakta kim elendi?
2 Mayıs 2025 Cuma günü ekrana gelen haftanın final bölümünde Gelinim Mutfakta'dan elenen isim Vahide oldu.
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
2 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanan Gelinim Mutfakta'nın son bölümünde günün birincisi Asena oldu. Gün boyunca aldığı yüksek puanlarla rakiplerini geride bırakan Asena, çeyrek altının sahibi olmayı başardı.
(Kaynak: Gelinim Mutfakta)
Gelinim Mutfakta altın bileziği kim kazandı?
2 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanan haftanın final bölümünde, en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziği kazanan isim Ezgi oldu.
2 MAYIS 2025 GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
EZGİ- 14 puan
ASENA- 20 puan
SAHRA- 19 puan
VAHİDE- 5 puan
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN PUAN DURUMU
EZGİ- 89 puan
ASENA- 85 puan
SAHRA- 66 puan
VAHİDE- 51 puan