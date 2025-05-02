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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu | 2-3-4 Mayıs İzmir'de hangi yollar trafiğe kapalı?

İzmir, 2-3-4 Mayıs tarihlerinde 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na ev sahipliği yapacak. Organizasyon kapsamında, İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karar doğrultusunda yarış güzergahında bulunan yollar üç gün boyunca belirli saatlerde araç trafiğine kapatılacak. Gelişmelerin ardından ESHOT otobüs hatlarının güzergahlarında ve Konak ile Karşıyaka tramvay seferlerinde düzenlemeye gidildi. Peki 2-3-4 Mayıs İzmir'de hangi yollar trafiğe kapalı olacak? Vatandaşlar İzmir'de hangi alternatif güzergahları kullanabilir? İşte detaylı ulaşım planı...

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 15:07 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 15:12
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu | 2-3-4 Mayıs İzmir’de hangi yollar trafiğe kapalı?

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İzmir, hafta boyunca (2-3-4 Mayıs) 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na ev sahipliği yapacak. Organizasyon kapsamında, İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karar doğrultusunda yarış güzergahında bulunan yollar üç gün boyunca belirli saatlerde araç trafiğine kapatılacak. Gelişmelerin ardından ESHOT otobüs hatlarının güzergahlarında ve Konak ile Karşıyaka tramvay seferlerinde düzenlemeye gidildi.

(İzmir Büyükşehir Belediyesi)(İzmir Büyükşehir Belediyesi)

2-3-4 Mayıs İzmir'de hangi yollar trafiğe kapalı?

İzmir sınırlarında düzenlenecek 6'ncı, 7'nci ve 8'inci etapları kapsamında kapanacak güzergahlar şöyle olacak:

(İzmir Büyükşehir Belediyesi)(İzmir Büyükşehir Belediyesi)

2 MAYIS CUMA: Selçuk, Menderes, Buca ve Torbalı ilçe sınırlarından geçecek şekilde yapılacak.

  1. 6. Selçuk - Selçuk (Meryemana) etabında; Selçuk Saint Jean Caddesi'nden itibaren; - Atatürk Cad. - Sabri Yayla Blv. - Bakla Deresi Sk. - Nation Cad. - Ahmetbeyli - Claros Blv. - Küner Mahallesi Kavşağından - Çevre Yolu Blv - Süleyman Demirel Blv. - İzmir Aydın Cad. - Torbalı Fatih Sultan Mehmet Cad.- 6253 Sk - 18 Sk. - Karacaağaç 4011 Sk. - 4004 Sk. - 4001 Sk. - Kırıklar Yolu Üzeri Sk. - Karabağlar Sk. - Kırıklar Demokrasi Cad. - Karataş Sk. - Doğancılar Yunus Emre Cad. - 6010 Sk. - 6208 Sk. - Dağkızılca Günvar Sk. - 6180 Sokak - Gazi Mustafa Kemal Cad. - Philsa Caddesi - Torbalı Aydın Caddesi - 8 Cad. - 202 Sk. - İzmir Cad. - Selçuk Atatürk Cad. - Şehit Pilot Üsteğmen Deniz Taylan Cad. - Şehit Piyade Er Yüksel Özülkü Sk.- Şirince Boğazı Mevkii - Değirmenboğazı Sk. - 219 Sk. - Kartalaltı Mevkii - 4106 Sk. - Zeynel Irmak Cad. - 4044 Sk. - 4027 Sk. - 4020 Sk. - Şehabettin Dede Cad. - Selçuk Atatürk Cad. - Meryemana Kavşağı - Meryemana Mevkii bitiş.

(İzmir Büyükşehir Belediyesi)(İzmir Büyükşehir Belediyesi)

3 MAYIS CUMARTESİ: Selçuk, Menderes, Seferihisar, Güzelbahçe, Urla ve Çeşme ilçe sınırlarından geçecek şekilde yapılacak.

  1. 7. Selçuk - Çeşme etabında Selçuk Efes'ten itibaren - Efes Kapı Mevkii Sk. - Sabri Yayla Blv. - Bakla Deresi Sk. - Nation Cad. - Özdere İzmir Cad. - Mustafa Kemal Paşa Blv. - Gümüldür Meryemana Cad. - Ürkmez Cad. - Kuşadası Seferihisar Yolu Cad. - Kuşadası Cad. - Seferihisar İzmir Cad. - Güzelbahçe Seferihisar Cad. - Mithatpaşa Cad. - Mareşal Fevzi Çakmak Blv. - Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cad. - Nuri Özbek Cad. - İçmeler Cad. - Çeşme Yolu Cad. - Çeşme Asfaltı Cad. - 5000 Sk. - Altınyunus 3435 Sk. bitiş.

(İzmir Büyükşehir Belediyesi)(İzmir Büyükşehir Belediyesi)

4 MAYIS PAZAR: Çeşme, Urla, Narlıdere, Balçova, Konak, Bayraklı ve Karşıyaka ilçe sınırlarından geçecek şekilde yapılacak.

  1. 8. Çeşme - İzmir etabında Çeşme Kalesi önünden itibaren - 2001 Sk. - Çeşme Asfaltı Cad. - Çeşme Yolu Cad. - İçmeler Cad. - Nuri Özbek Cad. - Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cad. - Özbekyolu Cad. - Özbek Cad. - Koca Dere Yolu Sk. - 16/3 Sk. - Harbiye Cad. - Yalı Cad. - İskele Cad. - Neyzen Tevfik Cad. - Mareşal Fevzi Çakmak Blv. - Mithatpaşa Cad. - Mustafa Kemal Sahil Blv. Çeşme Otoyol yan yolu - Mustafa Kemal Sahil Blv. - Fevzipaşa Blv. - Anafartalar Cad. - 9 Eylül Meydanı - Mürselpaşa Blv. - Altınyol - Anadolu Cad. - Yalı Blv. - Bostanlı İskele önü bitiş.

AAAA

Belirlenen güzergahlarda; bölünmüş yollarda yarış yönünde sağ şerit araç trafiğine kapatılacak. Bölünmemiş yollarda ise yolun tamamı, etaplar halinde araç trafiğine kapanacak. Karşıyaka Yalı Bulvarı'nda Anayasa Meydanı ile etap bitiş noktası olan Bostanlı İskelesi arasında kalan kesimde bisikletliler trafik akışına göre ters yönden geçiş yapacağından, gerekli yönlendirmeler yapılarak bu kesimin deniz tarafının araç trafiğine kapatılması sağlanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN İZMİR SELÇUK'TA KAPATILACAK YOLLAR İÇİN ÖNEMLİ DUYURU

İzmir ili, Selçuk ilçesi Koordinasyon Toplantısında alınan kararlar gereğince düzenlenecek "60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu" kapsamında;

6. Etap Finish; 2 Mayıs Cuma 16.30'da Meryem Ana Evi'nde olacağından saat 12.00'dan sonra ilçedeki yollar trafiğe kapatılacaktır.

7. Etap Start: 3 Mayıs Cumartesi günü Efes Alt Kapı'da saat 11.00'da verileceğinden ilçedeki tur rotalarındaki yollar trafiğe kapatılacaktır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ziyaretçilerin mağdur olmaması için 2 Mayıs 2025 Cuma günü saat 11.00 itibarı ile Efes Ören Yeri'ne bağlantı yolları kapatılacaktır,

3 Mayıs Cumartesi günü de 14.00'dan önce start verileceğinden Efes Ören Yeri bağlantı noktaları trafiğe kapatılacaktır."

Bu itibarla; anılan lokasyonda ziyaretçilerin mağduriyet yaşamaması adına bilgilerinize sunarız."

AAAA

Antalya'da 27 Nisan'da başlayan 60'ıncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour Of Türkiye) İzmir'de 4 Mayıs'ta final yapacak.

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