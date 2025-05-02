60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu | 2-3-4 Mayıs İzmir’de hangi yollar trafiğe kapalı?

AA

Belirlenen güzergahlarda; bölünmüş yollarda yarış yönünde sağ şerit araç trafiğine kapatılacak. Bölünmemiş yollarda ise yolun tamamı, etaplar halinde araç trafiğine kapanacak. Karşıyaka Yalı Bulvarı'nda Anayasa Meydanı ile etap bitiş noktası olan Bostanlı İskelesi arasında kalan kesimde bisikletliler trafik akışına göre ters yönden geçiş yapacağından, gerekli yönlendirmeler yapılarak bu kesimin deniz tarafının araç trafiğine kapatılması sağlanacak.