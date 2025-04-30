PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'li İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında otel ve güvenlik müdürü serbest!

CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu’nun bir oteldeki görüşmesi öncesi kameraların bantla kapatıldığı iddiası üzerine, otel müdürü Sinan Udil ve güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında, 'Suç delillerini yok etme' suçundan dün gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 18:19 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 18:33
CHP’li İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında otel ve güvenlik müdürü serbest!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik CHP'li İBB'deki 560 milyarlık yolsuzluğa ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde dosyadaki diğer şüpheliler ile görüşmesinden önce korumalarının, görüşmenin yapıldığı alanı gören kameraları bantla kapattığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

(Takvim.com.tr)(Takvim.com.tr)

Söz konusu suç tarihlerinde otelin müdürü olan Sinan Udil ile Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu, dün 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

İBB soruşturması: İki şüpheliye adli kontrol!


Savcılıktaki ifadeleri sonrasında sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CHPli İBBdeki 560 milyarlık yolsuzlukta ikinci perde! 18 kişi tutuklandı! İfadeler ortaya çıktıCHPli İBBdeki 560 milyarlık yolsuzlukta ikinci perde! 18 kişi tutuklandı! İfadeler ortaya çıktı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN