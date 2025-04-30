CHP’li İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında otel ve güvenlik müdürü serbest!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik CHP'li İBB'deki 560 milyarlık yolsuzluğa ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde dosyadaki diğer şüpheliler ile görüşmesinden önce korumalarının, görüşmenin yapıldığı alanı gören kameraları bantla kapattığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.