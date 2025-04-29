25 CHP’li belediyeciye terörden iddianame! 26 yıla kadar hapis isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinin DHKP/C terör örgütüne finansman sağladıkları iddiasıyla 25 şüpheli hakkında, 9 yıl 4 ay 15 günden 26 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede, Sarıyer Belediyesi'nde belediye başkanı olduğu dönemde Şükrü Genç'in örgütün finanse edilmesinde aktif rol aldığı aktarıldı.

Şüpheli Emir Sarıgül'ün ise özellikle DHKP/C silahlı terör örgütü tarafından yönetimine el konulan Kazova isimli tekstil firmasının usule aykırı Şişli Belediyesi'nden almış olduğu ve örgütü finanse amacı taşıyan kazak ihalesinin yapıldığı dönemde Şişli Belediyesi'nde görevde bulunduğu belirtildi.