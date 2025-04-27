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İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 28 Nisan Pazartesi okul var mı yok mu?

23 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, İstanbul'da eğitime 2 gün ara verilmişti. Dün meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem sonrası ise İstanbullular bir kez daha endişe dolu anlar yaşadı. Bu gelişmelerin ardından "Pazartesi günü İstanbul'da okullar açık mı, tatil olacak mı?" sorusu yeniden gündeme geldi. Peki 28 Nisan okul tatil mi? Pazartesi günü İstanbul'da okul var mı yok mu? İşte güncel detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 22:50 Güncelleme Tarihi :27 Nisan 2025 , 11:48
İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 28 Nisan Pazartesi okul var mı yok mu?

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İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da eğitime 2 gün, Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova'da ise 1 gün ara verilmişti. Kamu çalışanı engelliler, hamileler, gaziler ve küçük çocuklu anneler de idari izinli sayıldı. Dün meydana gelen 4.3'lük sarsıntı sonrası gözler yeniden "Pazartesi okullar tatil mi?" sorusuna çevrildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

28 Nisan İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 28 Nisan Pazartesi günü, kent genelindeki tüm resmi ve özel okullarda ilk dersin "Afet Farkındalık Eğitimi" olarak işlenmesine karar verdi. 28 Nisan tarihinde okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Pazartesi günü eğitim ve öğretimin devam etmesi planlanıyor.

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Öğrencilere "Afet ve Farkındalık Eğitimi" verilecek

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eğitim kapsamında öğrencilere deprem ve diğer afetlerde doğru davranış biçimleri anlatılacak, "çök–kapan–tutun" uygulaması, afet ve acil durum çantası hazırlığı, toplanma alanlarının önemi gibi temel bilgiler paylaşılacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, afetlere karşı hazırlığın önemine dikkat çekti.

Yentür, 28 Nisan Pazartesi günü kentteki tüm resmi ve özel okullarda ilk dersin "Afet Farkındalığı Eğitimi" olarak belirlediklerini aktararak, "Buradaki temel amacımız, meydana gelebilecek afetlerle ilgili olarak en önemli hususun eğitim olduğunu vurgulamak. Bilinçlendirme çalışmalarıyla hem afet risklerini azaltmayı hem de afetlere karşı hazırlıklı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Eğitim ve öğretim sürecimizin doğal bir parçası olarak afet bilincini sürekli canlı tutuyoruz. Pazartesi günü öğretmenlerimizle birlikte çocuklarımızın afet öncesi, anı ve sonrasında alınabilecek önlemleri öğrenmelerini sağlayacak bir farkındalık çalışması yapacağız." ifadelerini kullandı.

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Afet bilincinin sadece öğrencilerle sınırlı kalmayacağını belirten Yentür, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte yıl sonuna kadar tüm Okul Aile Birliği başkanlarımızı ve yönetim kurulu üyelerimizi, Milli Eğitim Bakanlığımızın Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Afet Farkındalığı Eğitimi' modülüne dahil edeceğiz. 16 saatlik bu sertifikalı programla ailelerimizi de afetlere karşı daha bilinçli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Eğitim camiası olarak, afet gibi olağanüstü durumlarda her zaman tek yürek olmayı başaran güçlü bir aile olduğumuzu unutmadan çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

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