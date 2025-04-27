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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'da! Gündeme dair önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar ziyaretinde mevkidaşı Şeyh Mohammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Fidan, İsrail'in Gazze zulmü hakkında "Filistin meselesinde adil ve kalıcı çözümün anahtarı iki devletli çözümdür. İsrail barışa zorlanmalıdır" dedi. Öte yandan Suriye'nin toprak bütünlüğü hakkında yaptığı açıklamada "Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan hiçbir hamleyi kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :27 Nisan 2025 , 13:59 Güncelleme Tarihi :27 Nisan 2025 , 14:15
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar’da! Gündeme dair önemli açıklamalar

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar ziyaretinde mevkidaşı Şeyh Mohammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

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Fidan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Katar ziyaretimize bu sabah sayın Emir tarafından kabul edilerek başladık. Bu görüşmeden sonra değerli dostum sayın başbakan ile başladık. Türkiye ve Katar arasındaki stratejik koordinasyon sadece iki ülke arasındaki ilişkileri ileri taşımak amacıyla değil bölge güvenliğine katkıda bulunması açısından da son derece önemli diye düşünüyoruz.

İsrail Filistinliler'e soykırım uygularken, uluslararası hukuku da katletmekte. Gazze'ye iki aydır insani yardım gitmiyor.

Gazze'deki tutumumuz nettir. Ateşkesin bir an önce sağlanmasını, insani yardımların başlamasını umuyoruz. Uluslararası toplumun bu noktada sorumluluk üstlenmesi gerekmektedir.

Önceliğimiz bir an önce ateşkesin hayata geçtiğini görmek. Biz bu noktada desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Filistin meselesinde adil ve kalıcı çözümün anahtarı iki devletli çözümdür. İsrail barışa zorlanmalıdır.

"SURİYE'NİN GÜVENLİĞİ BÖLGESEL İSTİKRAR İÇİN TEMEL"

Suriye'de istikrar ve güvenliğin tesis edilmesi bölgesel istikrar için esas temeldir.

Yürürlükte olan yaptırımların Suriye'de istikrarın sağlanmasını engellediği ortada. Bu yaptırımların kaldırılması için çaba göstermekteyiz. Görüşmelerimizde bu konuda neler yapabileceğimizi ele aldık.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlılığımızı yineledik. Suriye'deki tüm gelişmeleri takip ediyoruz. Bizim Suriye ile ilgili prensiplerimiz, yaklaşımlarımız ortada. Birincisi biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan hiçbir girişimi kabul etmiyoruz, egemenliğini zedeleyecek olan hiçbir girişimi kabul etmiyoruz. Suriye'de terör örgütlerini devam ettirecek hiçbir girişimi kabul etmiyoruz.

Ülkedeki her türlü, etnik, mezhepsel bölücülüğün karşısında olduğumuzu belirtmek istiyorum.

"PKK ARTIK SİLAH BIRAKMALI, ENGEL OLMAKTAN ÇIKMALI"

Suriye'de tabiri caizse her şey sıfırdan değil, eksiden başlıyor. Yeni yönetim çok dibe vurmuş bir miras devralmış durumda. Biz bölgedeki diğer ülkelerle bir araya gelerek sadece terörle mücadele değil, tüm kalkınma konularını ele alıyoruz. Suriye'nin içinde bulunduğu durumdan istifade eden bir takım gruplara karşı durmaya devam edeceğiz. Somut olarak YPG ile Suriye'deki yönetim arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan anlaşmanın hayata geçmesini bekliyoruz. Aynı zamanda PKK'nın örgüt olarak yapılan çağrıya bir an önce olumlu cevap vermesini, silahları bırakmasını ve bölgemizde normale dönüşün önünde engel olmaktan çıkmasını bekliyoruz.

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