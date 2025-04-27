Başkan Erdoğan’dan İlim Yayma Cemiyeti’ne videolu mesaj: İman varsa imkan vardır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkezi'nin 65. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na video mesaj gönderdi: Biz bu camianın bir mensubu olmaktan daima şeref duyduk. İlk gençlik yıllarımızdan itibaren bu güzide çatının altında yer aldık.



Bu aziz çatı altında edindiğimiz değerler, hasletler ve prensipler hayatta olduğu gibi siyasette de bize yol gösterdi.

Cemiyetin kuruluşunda olduğu gibi bizler de ciddi zorluklarla karşılaştık. Hak etmediğimiz itham ve iftiraların muhatabı olduk. Haksızlıklara maruz kaldık.

Doğrudan canımıza kasteden kalleş saldırıların hedefi olduk. Ama inandığımız değerlerden ve hedeflerimizden asla taviz vermedik.



'İman varsa imkân da vardır' inancıyla mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık. İlim Yayma Cemiyeti sadece bir gönüllü teşekkül değildir. Aynı zamanda bir gönül hareketidir. Allah'a hamdolsun. İlim Yayma ocağı tütmeye halen devam ediyor. Bilhassa ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin elinden tutan cemiyetimiz, bu ülkenin istikbalini nakış nakış işliyor. Dünyanın savrulduğu tabloyu gördükçe bunların ne kadar kıymetli ve stratejik çalışmalar olduğunu daha iyi anlıyoruz. Bizim tüm gayemiz insan yetiştirmektir. Bizden devraldığı sancağı çok daha yukarılara taşıyacak dava ve misyon sahibi nesiller yetiştirmek.



Bu konuda çok ümitvarım. Teknofest Gençliği maşallah gümbür gümbür geliyor. Tüm saldırılara ve kara propagandaya rağmen yeni nesiller daha şuurlu, daha dirayetli, daha mücadeleci yetişiyor. Başkan Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına omuz veren İlim Yayma Cemiyeti'mize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

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