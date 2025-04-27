PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan İlim Yayma Cemiyeti'ne videolu mesaj: İman varsa imkan vardır

Başkan Erdoğan, “İlim Yayma hikâyesi Türkiye’nin hikâyesidir. İnandığımız değerlerden asla taviz vermedik. Çektiğimiz çile boşa gitmedi” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Nisan 2025
Başkan Erdoğan’dan İlim Yayma Cemiyeti’ne videolu mesaj: İman varsa imkan vardır

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkezi'nin 65. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na video mesaj gönderdi: Biz bu camianın bir mensubu olmaktan daima şeref duyduk. İlk gençlik yıllarımızdan itibaren bu güzide çatının altında yer aldık.

Bu aziz çatı altında edindiğimiz değerler, hasletler ve prensipler hayatta olduğu gibi siyasette de bize yol gösterdi.
Cemiyetin kuruluşunda olduğu gibi bizler de ciddi zorluklarla karşılaştık. Hak etmediğimiz itham ve iftiraların muhatabı olduk. Haksızlıklara maruz kaldık.
Doğrudan canımıza kasteden kalleş saldırıların hedefi olduk. Ama inandığımız değerlerden ve hedeflerimizden asla taviz vermedik.

'İman varsa imkân da vardır' inancıyla mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık. İlim Yayma Cemiyeti sadece bir gönüllü teşekkül değildir. Aynı zamanda bir gönül hareketidir. Allah'a hamdolsun. İlim Yayma ocağı tütmeye halen devam ediyor. Bilhassa ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin elinden tutan cemiyetimiz, bu ülkenin istikbalini nakış nakış işliyor. Dünyanın savrulduğu tabloyu gördükçe bunların ne kadar kıymetli ve stratejik çalışmalar olduğunu daha iyi anlıyoruz. Bizim tüm gayemiz insan yetiştirmektir. Bizden devraldığı sancağı çok daha yukarılara taşıyacak dava ve misyon sahibi nesiller yetiştirmek.

Bu konuda çok ümitvarım. Teknofest Gençliği maşallah gümbür gümbür geliyor. Tüm saldırılara ve kara propagandaya rağmen yeni nesiller daha şuurlu, daha dirayetli, daha mücadeleci yetişiyor. Başkan Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına omuz veren İlim Yayma Cemiyeti'mize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Erdoğandan İlim Yayma Cemiyeti programına video mesajBaşkan Erdoğandan İlim Yayma Cemiyeti programına video mesaj
Başkan Erdoğan'dan İlim Yayma Cemiyeti programına video mesaj

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kameralar bantlandı jammerlar devreye girdi! Ekrem İmamoğlu ve ekibi otelde neyi gizlemeye çalıştı? Sır bavullardan sinyal kesici çıktı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Başkan Erdoğan’ı hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki: Hem yalan hem acizlik
İstanbul depremi büyük paniğe neden oldu! Uzmanı yapılması gerekenleri TAKVİM’e anlattı: En güvenilir kentler nerelere?
İBB’ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu! Tıp merkezinden 10 bin mermi çıktı! Çok sayıda isim gözaltına alındı! İşte tam liste
TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler
İSKİ’den TOKİ’ye skandal yazı! İBB bu kez de dar gelirli ailenin evine göz dikti! Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul’lu yanıt!
909 kanser ilacı geri ödeme listesine alındı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu!
Kanarya 4 dakikada hayata döndü! Gaziantep FK - Fenerbahçe: 1-3 | MAÇ SONUCU
İşe dönemeyene 8 maaş tazminat: Emekliye de imkan var! Şartlar neler? İşte detaylar
Grand Kartal Otel’de yangın böyle başlamış! Facia anbean güvenlik kamerasında: Görevlinin mutfaktan çıkmasıyla alevler büyüdü
Papa’nın cenaze törenine damga vuran 3 isim! Ağzında sakız, üzerinde mavi takım…
İran’da patlama! Şahid Racai Limanı’nda büyük hasar: 14 ölü yüzlerce yaralı
CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç Ekrem İmamoğlu’nu korumak için polisi hedef aldı!
CANLI | Papa Franciscus’un cenazesi omuzlarda taşındı! Trump’tan tabutun başında poz
Aidat vurgunu! 6,2 şiddetindeki deprem sonrası kent dışına kaçış başladı: Fırsatçılar rahat durmadı!
Başkan Erdoğan’dan İlim Yayma Cemiyeti programına video mesaj
Trump ve Zelenskiy tarihi kavganın ardından ilk kez bir arada! Vatikan’da Papa’nın cenaze töreni arasında toplantı
Galatasaray’dan Avrupa şampiyonluğu adımı! İki dünya yıldızı listede
Ankara’da gözaltına alınırken sütyeni görünen gösterici erkek çıktı! Ankara Valiliği açıkladı
Hakan Ural arşivde ne var ne yok ortaya döktü! Annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi...