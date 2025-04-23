İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 24 Nisan Perşembe deprem nedeniyle okullar tatil mi edildi? İstanbul Valiliği - MEB açıklama

İstanbul, 23 Nisan'da Marmara Denizi merkezli meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin ardından şehir genelinde panik yaşanırken binlerce veli ve öğrenci "24 Nisan Perşembe günü okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte son dakika gelişmeleri ve yetkililerden gelen ilk açıklamalar.
(Takvim Foto Arşiv)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Geçmiş Olsun" Mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbul'daki depreme dair açıklamada bulundu. Erdoğan, "Gelişmeleri takip ediyoruz, milletimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
(Takvim Foto Arşiv)
AFAD: Hasarlı Binalardan Uzak Durun
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem sonrası yaşanabilecek artçı sarsıntılara karşı uyarıda bulundu. Kurumun yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. İletişiminizi kısa mesaj (SMS) ya da internet tabanlı uygulamalarla sağlayın. Resmi açıklamaları takip etmeye devam edin."