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İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 24 Nisan Perşembe deprem nedeniyle okullar tatil mi edildi? İstanbul Valiliği - MEB açıklama

İstanbul'da 23 Nisan günü meydana gelen deprem megakentte kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar sokaklara dökülürken sosyal medya üzerinden binlerce paylaşım yapıldı. Özellikle öğrenciler ve veliler “24 Nisan’da okullar tatil olacak mı?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 14:50 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 14:51
İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 24 Nisan Perşembe deprem nedeniyle okullar tatil mi edildi? İstanbul Valiliği - MEB açıklama

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İstanbul, 23 Nisan'da Marmara Denizi merkezli meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin ardından şehir genelinde panik yaşanırken binlerce veli ve öğrenci "24 Nisan Perşembe günü okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte son dakika gelişmeleri ve yetkililerden gelen ilk açıklamalar.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Geçmiş Olsun" Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbul'daki depreme dair açıklamada bulundu. Erdoğan, "Gelişmeleri takip ediyoruz, milletimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AFAD: Hasarlı Binalardan Uzak Durun

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem sonrası yaşanabilecek artçı sarsıntılara karşı uyarıda bulundu. Kurumun yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. İletişiminizi kısa mesaj (SMS) ya da internet tabanlı uygulamalarla sağlayın. Resmi açıklamaları takip etmeye devam edin."

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İstanbul'da Okullar Tatil Edilecek Mi?

Depremin ardından en çok merak edilen konuların başında 24 Nisan Perşembe günü eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği geldi. Öğrenciler ve veliler İstanbul Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya kilitlendi.

Şu ana kadar valilik ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullara ilişkin resmi bir tatil kararı açıklanmadı. Ancak hasar tespit çalışmaları ve güvenlik değerlendirmeleri devam ediyor.

Valiliğin gün içerisinde durum değerlendirmesi yaparak kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

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