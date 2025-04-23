İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 24 Nisan Perşembe deprem nedeniyle okullar tatil mi edildi? İstanbul Valiliği - MEB açıklama

(Takvim Foto Arşiv)



İstanbul'da Okullar Tatil Edilecek Mi?

Depremin ardından en çok merak edilen konuların başında 24 Nisan Perşembe günü eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği geldi. Öğrenciler ve veliler İstanbul Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya kilitlendi.

Şu ana kadar valilik ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullara ilişkin resmi bir tatil kararı açıklanmadı. Ancak hasar tespit çalışmaları ve güvenlik değerlendirmeleri devam ediyor.