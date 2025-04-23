Gölcük ve Kahramanmaraş deprem süreleri! İstanbul depremi kaç saniye sürdü? 17 Ağustos, 6 Şubat depremleri...

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Üç farklı şehir, üç farklı tarih... Türkiye'nin deprem tarihinde iz bırakan üç büyük sarsıntı; 1999 Gölcük, 2023 Kahramanmaraş ve 2025 İstanbul depremleri hem şiddetleriyle hem de süreleriyle dikkat çekiyor.