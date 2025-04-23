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Başkan Erdoğan'dan anlamlı ziyaret: 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlarla bir araya geldi!

Başkan Erdoğan, İstanbul'da meydana gelen 6.2 5.9, 4.9 ve 4.4.'lük depremlerin ardından İstanbul İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünde kurulan kriz merkezinde depreme ilişkin toplantıya katıldı. Toplantı sonrasında Başkan Erdoğan, Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde geceyi dışarıda geçiren vatandaşları ziyaret etti.

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 00:45 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 00:55
Başkan Erdoğan’dan anlamlı ziyaret: 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlarla bir araya geldi!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan kriz merkezini ziyaret ederek, ilgili bakanlar ve yetkililerden kapsamlı brifing aldı.

Başkan Erdoğan Kağıthane'de vatandaşlarla bir araya geldi



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi. (AA)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi. (AA)

Daha sonra buradan ayrılan Erdoğan, depremin ardından Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde vakit geçiren vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet edip çay içen Erdoğan, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi. (AA)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi. (AA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.

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