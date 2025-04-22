FETÖ'nün "hava durumu" oyunu! Yurt dışından nasıl para para temin ediyorlar?

İŞ İMKANI ÖRGÜTSEL POZİSYONA GÖRE Şirketin örgütle iltisaklı kişilere iş imkanı sağladığı, liyakata göre değil, örgütsel konumuna göre pozisyonlarda çalışıldığı, şirket ortaklarının herhangi bir söz hakkının bulunmadığı, şirketin örgütsel talimatlarına göre sahiplerinin değiştiği ancak devreden, devir alanların hesap hareketlerinde herhangi bir parasal transferlerin bulunmadığı tespit edilmişti.

Şüphelilerin örgüte ait motivasyonu ve aidiyeti artırmak amaçlı toplantı, sohbet, etkinlik düzenledikleri, örgütsel evlilik (izdivaç) kapsamında görüşmeler düzenledikleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yurt dışına kaçış organizasyonlarına yardımcı oldukları ve yurt dışında örgüt mensuplarıyla yüz yüze görüşmeler yaptıkları ortaya çıkarılmıştı.

Şirkette ortaklık ve SGK kaydı bulunan kişilere yönelik takip sonucu şüphelilerin, FETÖ 'nün güncel bölge yapılanmasında olduğu değerlendirilen kişilerle irtibatlarının ve eylemsel buluşmalarının olduğu tespiti üzerine soruşturma derinleştirilmişti.

ByLock (AA)

ELEBAŞININ ÖLÜMÜ SONRASI TELEFON TRAFİĞİ

Şüphelilerin, terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası birbirleriyle yaptıkları telefon görüşmelerinde "Gülen'in bıraktığı miras ve çizdiği yol üzerinden faaliyetlerine devam edeceklerini" beyan ettikleri ve elebaşını "şehit" olarak sınıflandırdıkları bilgisine ulaşılmıştı.

HTS raporlarında örgütle iltisaklı kişilerle ve geçmiş dönemde örgütün tepe yönetimiyle iletişim kayıtları ve MASAK raporlarında örgütsel para transferleri bulunan, örgütün gizli haberleşme modeli ankesörlü hatlardan aranan, kripto haberleşme programı "ByLock"u kullanan, örgütün güdümündeki şirketlerde SGK kaydı bulunan ve güncel yapılanmada faaliyet yürüttükleri tespit edilen 41 zanlı belirlenmiş, İstanbul, Ankara, Yozgat ve Gümüşhane'de 49 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 36 şüpheli yakalanmıştı.

Şüphelilerden 20'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 16'sı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, zincir marketlerden edinilen hediye kartları, 27 bin 440 avro, 128 bin 629 dolar, 452 bin 522 lira ve yaklaşık 826 bin 413 lira değerinde altın olmak üzere toplam piyasa değerleri yaklaşık 7,4 milyon lira ve altın ele geçirilmişti.