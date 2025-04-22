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FETÖ'nün "hava durumu" oyunu! Yurt dışından nasıl para para temin ediyorlar?

FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli operasyonda ele geçirilen dijital materyallerde, örgütün gizli haberleşme yöntemi ve yurt dışından para teminine ilişkin delillere ulaşıldı. Şüphelilerin örgütsel iletişim amacıyla kullandıkları "Signal" uygulamasının logosunu ve ismini, olası bir operasyonda cep telefonlarına el konulduğunda fark edilmemesi için "hava durumu" olarak değiştirdikleri, şifreli giriş yapılan uygulamadaki mesajların da belli aralıklarla silinen süreli mesajlar şeklinde ayarlandığı belirlendi. Özellikle yurt dışından toplanan paraların, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten kişilerce, FETÖ üyeliği ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından tutuklu bulunanların ailelerine aktarıldığı tespit edildi.

Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 16:47 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 17:16
FETÖ’nün hava durumu oyunu! Yurt dışından nasıl para para temin ediyorlar?

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FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli operasyonda ele geçirilen dijital materyallerde, örgütün gizli haberleşme yöntemi ve yurt dışından para teminine ilişkin delillere ulaşıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 11 Nisan'da düzenlenen operasyonda el konulan dijital materyallere ilişkin incelemesini tamamladı.

İnceleme sonucunda örgütte sözde sorumluların, evlilik düşüncesi bulunan kişileri, aralarındaki örgütsel bağlılığı, motivasyonu ve gizliliği artırmak amacıyla, öğrenim durumları ve hayat görüşlerini gözetmek suretiyle birbirlerine önerdikleri, olumlu geri dönüş alınanların yüz yüze görüşmelerinin sağlandığı ortaya çıktı.

Özellikle yurt dışından toplanan paraların da örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten kişilerce, FETÖ üyeliği ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından tutuklu bulunanların eşlerine ve aile bireylerine aktarıldığı tespit edildi.

Hava durumu (AA)Hava durumu (AA)

Tutukluların hiyerarşik konumlarına ve aldıkları ceza miktarına göre paraların dağıtıldığı, bu yardımlarla örgütteki çözülmelerin engellenmesi ve örgüt içi motivasyonun artırılmasının amaçlandığı değerlendirildi.

FETÖ'NÜN HAVA DURUMU OYUNU
İncelemelerde, şüphelilerin örgütsel iletişim amacıyla kullandıkları "Signal" uygulamasının logosunu ve ismini, olası bir operasyonda cep telefonlarına el konulduğunda fark edilmemesi için "hava durumu" olarak değiştirdikleri, şifreli giriş yapılan uygulamadaki mesajların da belli aralıklarla silinen süreli mesajlar şeklinde ayarlandığı belirlendi.

Cep telefonu (AA)Cep telefonu (AA)

SORUŞTURMANIN DETAYLARI
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, FETÖ'nün güncel/yeniden yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında İstanbul'da faaliyet gösteren bir şirkette, terör örgütüyle ilgili haklarında adli işlem, ihraç ve cezaevi kaydı bulunan kişilerin SGK kaydının bulunduğu tespit edilmişti.

Söz konusu şirketin terör örgütü güdümünde bulunabileceğinin değerlendirilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, teknik ve fiziki takipler, MASAK raporları, HTS kayıtları ile baz birliktelikler değerlendirilmişti.

Signal (AA)Signal (AA)

İŞ İMKANI ÖRGÜTSEL POZİSYONA GÖRE
Şirketin örgütle iltisaklı kişilere iş imkanı sağladığı, liyakata göre değil, örgütsel konumuna göre pozisyonlarda çalışıldığı, şirket ortaklarının herhangi bir söz hakkının bulunmadığı, şirketin örgütsel talimatlarına göre sahiplerinin değiştiği ancak devreden, devir alanların hesap hareketlerinde herhangi bir parasal transferlerin bulunmadığı tespit edilmişti.

Signal (AA)Signal (AA)

DEVLETİ ZARARA UĞRATMAK İÇİN PRİMLERİNİ ÖDEDİLER
Çalışmalarda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkanlara maaş ödemesi yapıldığı ve SGK primleri ödenmek suretiyle emekli olmalarının sağlanması hedefiyle devletin zarara uğradığı belirlenmişti.

Şirkette ortaklık ve SGK kaydı bulunan kişilere yönelik takip sonucu şüphelilerin, FETÖ'nün güncel bölge yapılanmasında olduğu değerlendirilen kişilerle irtibatlarının ve eylemsel buluşmalarının olduğu tespiti üzerine soruşturma derinleştirilmişti.

Şüphelilerin örgüte ait motivasyonu ve aidiyeti artırmak amaçlı toplantı, sohbet, etkinlik düzenledikleri, örgütsel evlilik (izdivaç) kapsamında görüşmeler düzenledikleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yurt dışına kaçış organizasyonlarına yardımcı oldukları ve yurt dışında örgüt mensuplarıyla yüz yüze görüşmeler yaptıkları ortaya çıkarılmıştı.

ByLock (AA)ByLock (AA)

ELEBAŞININ ÖLÜMÜ SONRASI TELEFON TRAFİĞİ
Şüphelilerin, terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası birbirleriyle yaptıkları telefon görüşmelerinde "Gülen'in bıraktığı miras ve çizdiği yol üzerinden faaliyetlerine devam edeceklerini" beyan ettikleri ve elebaşını "şehit" olarak sınıflandırdıkları bilgisine ulaşılmıştı.

HTS raporlarında örgütle iltisaklı kişilerle ve geçmiş dönemde örgütün tepe yönetimiyle iletişim kayıtları ve MASAK raporlarında örgütsel para transferleri bulunan, örgütün gizli haberleşme modeli ankesörlü hatlardan aranan, kripto haberleşme programı "ByLock"u kullanan, örgütün güdümündeki şirketlerde SGK kaydı bulunan ve güncel yapılanmada faaliyet yürüttükleri tespit edilen 41 zanlı belirlenmiş, İstanbul, Ankara, Yozgat ve Gümüşhane'de 49 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 36 şüpheli yakalanmıştı.

Şüphelilerden 20'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 16'sı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, zincir marketlerden edinilen hediye kartları, 27 bin 440 avro, 128 bin 629 dolar, 452 bin 522 lira ve yaklaşık 826 bin 413 lira değerinde altın olmak üzere toplam piyasa değerleri yaklaşık 7,4 milyon lira ve altın ele geçirilmişti.

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