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23 Nisan eczaneler tatil mi? 23 Nisan Çarşamba nöbetçi eczaneler listesi!

23 Nisan Çarşamba günü eczanelerin çalışıp çalışmayacağı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil mi soruları gündeme geliyor. 23 Nisan il il nöbetçi eczanelerin listesi ve 22 Nisan Salı günü eczaneler yarım gün mü çalışıyor sorularını vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 23 Nisan 2025 eczaneler tatil mi? İşte nöbetçi eczaneler listesi!

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 09:14 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 09:14
23 Nisan eczaneler tatil mi? 23 Nisan Çarşamba nöbetçi eczaneler listesi!

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2025 yılı resmi tatil takviminin belli olmasıyla birlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hangi güne denk geldiği ve bu tarihte hangi kurumların açık olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu yıl Çarşamba gününe denk gelen 23 Nisan öncesinde 22 Nisan'ın da tatil ilan edilip edilmeyeceği araştırılıyor. Peki 23 Nisan 2025 resmi tatil mi, o gün kamu kurumları açık olacak mı? İşte konuya dair son durum!

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

23 NİSAN ECZANELER TATİL Mİ?

23 Nisan 2025 Çarşamba günü kutlanacak Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil kapsamında yer aldığı için eczaneler kapalı olacak. Vatandaşların acil ilaç ihtiyaçları için nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek. Türk Eczacıları Birliği ile il sağlık müdürlüklerinin koordinasyonunda sürdürülen nöbetçi eczane uygulaması sayesinde, her şehirde belirlenen eczaneler 24 saat kesintisiz olarak açık kalacak.

Bu linkten nöbetçi eczaneler listesine ulaşabilirsiniz. ⤵

https://www.istanbuleczaciodasi.org.tr/

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