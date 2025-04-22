23 Nisan AVM açık mı? Yarın 23 Nisan’da AVM çalışma saatleri: İstanbul, Ankara, Antalya

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, hem çocuklar hem de aileleri için neşe dolu etkinliklerin planlandığı özel bir gün olarak öne çıkıyor. Tatil olmasının da etkisiyle birçok vatandaş, çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri alanları değerlendirmek istiyor. Bu özel günde AVM'lerin açık olup olmadığı, oyun alanlarının durumu ve mağaza çalışma saatleri, ebeveynlerin gündeminde önemli bir yer tutuyor. Bayram coşkusunu alışverişle, sinema ya da çocuk etkinlikleriyle birleştirmek isteyenler AVM planlarını buna göre şekillendiriyor.