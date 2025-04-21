Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti MKYK bugün toplanıyor

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Rfecep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına liderlik edecek.
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Rfecep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına liderlik edecek.
Toplantının en önemli gündem maddesinin, "Terörsüz Türkiye" hedefinin olması bekleniyor.
GAZZE'DE SOYKIRIM VE SURİYE'DE İSRAİL TEHDİDİ
İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım ve Suriye'deki tehditlerinin de toplantıda ele alınacağı değerlendiriliyor.