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Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti MKYK bugün toplanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), bugün toplanıyor. Toplantının ana gündeminin "Terörsüz Türkiye" çalışmaları oluştururken, ekonomi ve CHP'nin yolsuzluğu örtbas etmek için gerçekleştirdiği sokak eylemleri de masada olacak. Toplantının önemli başlıklarından biri de Gazze olacak.

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Giriş Tarihi :21 Nisan 2025 , 07:39 Güncelleme Tarihi :21 Nisan 2025 , 07:40
Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti MKYK bugün toplanıyor

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Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Rfecep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına liderlik edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)


Toplantının en önemli gündem maddesinin, "Terörsüz Türkiye" hedefinin olması bekleniyor.

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EKONOMİ VE ZİRAİ DON
MKYK'da ekonomideki son gelişmeler ve CHP'nin yolsuzluğu perdelemek için gerçekleştirdiği sokak eylemleri de masada olacak.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde farklı bölgelere düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, yakınları tarafından cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi morgundan alındı. Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı. (AA/20 Nisan 2025)İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde farklı bölgelere düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, yakınları tarafından cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi morgundan alındı. Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı. (AA/20 Nisan 2025)

GAZZE'DE SOYKIRIM VE SURİYE'DE İSRAİL TEHDİDİ
İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım ve Suriye'deki tehditlerinin de toplantıda ele alınacağı değerlendiriliyor.

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