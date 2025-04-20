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Türksat 6A hizmete alınıyor! Yüzde 80 yerli 5 milyar kapsama alanı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete alınacak. Konuyla ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türksat 6A'nın hizmete alınmasıyla uydularımızın kapsama alanı 3,5 milyar kişiden 5 milyar kişiye ulaşacak" dedi.

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Giriş Tarihi :20 Nisan 2025 , 18:26 Güncelleme Tarihi :21 Nisan 2025 , 06:39
Türksat 6A hizmete alınıyor! Yüzde 80 yerli 5 milyar kapsama alanı

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Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete alınacak.

Türksat 6A (AA)Türksat 6A (AA)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin uydu serüveninin 1994'te yörüngede yer edinen Türksat 1B ile başladığını, bu uyduyu 1996'da Türksat 1C ve 2001'de Türksat 2A'nın takip ettiğini anımsattı.

Yaklaşık 20 yıllık çalışmanın sonucu olan Türksat 6A'nın yapımında, 3A, 4A ve 4B uydularında görev yapan Türksat mühendislerinin yer aldığına işaret eden Uraloğlu, "Türksat'ın Teknoloji Transfer Programı kapsamında uzay teknolojileri alanında eğitim alan Türksat mühendislerinin katkısıyla 6A en yüksek yerlilik oranıyla üretildi. Bu başarıyla ülkemiz, haberleşme uydusu üretebilen 11 ülke arasına adını yazdırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Türksat 6A (AA)Türksat 6A (AA)

"YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE YERLİLİKLE 84 YERLİ EKİPMAN KULLANILDI"
Uraloğlu, Türksat 6A'nın yapımında ASELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK Uzay ve C2TECH ile birlikte çalıştıklarını belirterek, "Bu firmalarımız tarafından yerli ve milli olarak üretilen her parça, uydu deneyimi kazandı. Uydumuz, yüzde 80'in üzerinde yerlilikle 84 yerli ekipman kullanılarak geliştirildi. Ülkemizde üretilen bu parçaların hepsinin uzay deneyimi kazanarak uzayda başarıyla hizmet verebildiği için tüm dünyaya ihracının önü de açıldı." ifadesini kullandı.

Türksat 6A (AA)Türksat 6A (AA)

Türksat 6A'nın, Türkiye'nin uzaydaki varlığını güçlendirdiğine ve kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azalttığına dikkati çeken Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bu proje, milli güvenliğimiz açısından da çok önemli. Artık dışa bağımlı olmadan, kendi haberleşme uydumuzu kendimiz üretiyoruz. Türksat 6A'nın tüm safhaları, planlanan şekilde ve başarıyla tamamlandı. Türksat 6A'nın üretim, entegrasyon ve test çalışmaları TUSAŞ tesislerinde kurulan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde Mart 2024'te başarıyla tamamlandı. Ardından uydumuzu, 4 Haziran 2024'te Antonov 124 uçağıyla ABD'ye uğurladık. 5 Haziran 2024'te Cape Canaveral'daki SpaceX tesislerine ulaştı. 9 Temmuz 2024'te saat 02.30'da da Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı. Fırlatmadan 35 dakika sonra da taşıyıcı roketten başarıyla ayrıldı."

Türksat 6A (AA)Türksat 6A (AA)

"FAYDALI YÜK ALT SİSTEM TESTLERİ, 23 EKİM 2024'TE TAMAMLANDI"
Uraloğlu, fırlatma sonrası yapılan 5 ateşlemeyle uydunun geçici olarak 50 derece doğu yörüngesine ulaştığını anımsatarak, buradaki yörünge testleri neticesinde Türksat 6A için geliştirilen ekipmanların başarılı şekilde işlevlerini yerine getirdiğinin görüldüğünü aktardı. Yörünge testleri sırasında uyduda yer alan birçok alt sistem ve deneysel ekipmanın işlevselliğinin denendiğini bildiren Uraloğlu, faydalı yük alt sistemi testlerinin de 23 Ekim 2024'te tamamlandığını ifade etti.

Türksat 6A (AA)Türksat 6A (AA)

Türksat 6A'nın 12 gün süren yolculuk ve 6 ateşleme gerçekleştirilerek 28 Aralık 2024'te 42 derece doğu nihai görev yörüngesine ulaştığını belirten Uraloğlu, "Anten kapsama alanı gibi uydunun görev yörüngesinde gerçekleştirilmesi gereken diğer tüm testleri de tamamlandı. 17 Şubat'ta yapılan ilk test yayınıyla Türksat 6A'nın haberleşme kabiliyetleri de pratik olarak doğrulandı." değerlendirmesinde bulundu.

Türksat 6A (AA)Türksat 6A (AA)

Uraloğlu, Türksat'ın, 31 derece, 42 derece ve 50 derece doğu yörüngelerinde Türksat 3A, 4A, 4B, 5A ve 5B olmak üzere 5 haberleşme uydusuyla faaliyetlerine devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenecek törenle ilk yerli ve milli uydu Türksat 6A hizmete alınacak. Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle daha önce Türksat uydularıyla kapsanmayan yeni coğrafyalara hizmet sunulacak. Türksat 6A ile Türksat'ın hizmet verdiği kapsama alanı Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı kapsayacak şekilde genişleyecek. Böylece Türksat 6A'nın hizmete alınmasıyla uydularımızın kapsama alanı 3,5 milyar kişiden 5 milyar kişiye ulaşacak, uydumuz en az 15 yıl hizmet verecek."

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