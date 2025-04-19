GUY sınavı nedir, ne zaman? 2025 GUY sınavı soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde Gelir Uzman Yardımcısı olarak görev almak isteyen adaylar için önem arz ediyor.