GUY sınavı nedir, ne zaman? 2025 GUY sınavı soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde Gelir Uzman Yardımcısı olarak görev almak isteyen adaylar için önem arz ediyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde Gelir Uzman Yardımcısı olarak görev almak isteyen adaylar için önem arz ediyor.
GUY SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?
2025 Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'nda adaylara 60 soru için 90 dakika cevaplama süresi verilecek. 2025-GUY sınavı soruları aynı gün içerisinde (20 Nisan) adaylarla paylaşılacak.
Sınava katılım sağlayan adaylar, soru ve cevaplara ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.