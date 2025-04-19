Emine Erdoğan, KADEM’in yeni yönetimini tebrik etti... Canan Sarı kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) 5. Genel Kurulu'nda, Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Canan Sarı ile yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

Emine Erdoğan, KADEM'in yeni yönetimini tebrik etti

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KADEM'in 5. Genel Kurulu'nun, kadınların sesi ve gücü adına yeni bir soluk, taze bir nefes olmasını diliyorum. Görevi devralan yeni Yönetim Kurulu Başkanı'nı ve yönetimi gönülden tebrik ediyor, bu anlamlı sorumlulukta başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan'ın X paylaşımı

CANAN SARI KİMDİR?

1975 Çanakkale Bayramiç'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çanakkale'de, lise eğitimini Trabzon Beşikdüzü Anadolu Öğretmen Lisesi'nde tamamladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Barosunda avukatlık stajını tamamladıktan sonra serbest avukat olarak mesleğini icra etmektedir.

Canan Sarı

Sarı, İstanbul Ticaret Üniversitesinde Uluslararası Hukuk üzerine yüksek lisans yaptı. Akabinde Fransa, Strasbourg Üniversitesinde Fransızca eğitim aldı. İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora eğitimine devam etmekte olup "Spor Müsabakalarında Ceza Sorumluluğu"' konulu tez çalışmasına devam etmektedir.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyesidir. Ayrıca, çeşitli sivil toplum kuruluşlarından çalışmalarda bulundu. Av. Sarı Fransızca ve İngilizce bilmekte olup evli ve üç çocuk annesidir.