Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun babası Hasan Çavuşoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Törene; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, eski bakanlar Süleyman Soylu, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nihat Zeybekci, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, il ve ilçe protokolü, oda ve dernek başkanları, siyasiler ile Çavuşoğlu Ailesi'nin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eski Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu için cenaze töreni düzenlendi. (AA)

"RABBİM SİZLERİN DE DOSTLARINI EKSİK ETMESİN"

Cenaze töreninde konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, "Tüm ailem adına sizlere bu acılı günümüzde merhum babamızı Hakk'a uğurlarken, bizleri yalnız bırakmadığınız, acılarımızı paylaştığınız, dualarınızı paylaştığınız için gönülden teşekkür ediyorum.

Rabb'im hepinizden razı olsun. Rabb'im tüm ölmüşlerimizin mekanını cennet eylesin. Sizlere de sağlıklı ömürler versin. Rahmetli anacığım 13 yıl önce Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Babamı da birazdan onun yanına defnedeceğiz. En önemlisi, bizim hayatta öğrendiğimiz en önemli şeyin dostluklar olduğunu bugün burada bir kez daha gördük. Rabb'im sizlerin de dostlarını eksik etmesin" dedi.