CHP’li belediyelerde skandallar silsilesi! İzmir’de Kemalpaşa Belediyesi’ne Gülşen konseri soruşturması! 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

CHP'li belediyelerde dönen rüşvet çarkı bir bir deşifre oluyor. 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturması kapsamında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler tutuklanırken bir soruşturma da Kemalpaşa Belediyesi'ne yapıldı.