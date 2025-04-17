"CHP'ye kayyum atanacak" iddiasına soruşturma! Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Rasim Ozan Kütahyalı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Bolu'da gözaltına alındı.
Başsavcılıkça, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiasında bulunan Kütahyalı için gözaltı kararı verdi.
BOLU'DA GÖZALTINA ALINDI
İstanbul'da görevli polis ekiplerince "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla Bolu'da gözaltına alınan Kütahyalı'nın ifadesinin, Bolu Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca alınacağı öğrenildi.
Kütahyalı'nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan istinabe gereğince gözaltına alındığı kaydedildi.
Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)
KÜTAHYALI'NIN YAPTIĞI PAYLAŞIM
CHP'ye kayyum atanacağını iddia eden Rasim Ozan Kütahyalı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ise şu şekilde:
"Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP'ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025'te CHP'nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniyor.
Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul'dan Ankara'ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara'da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle gözüküyor."
SORUŞTURMAYI BAKAN DUYURMUŞTU
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı" şeklinde sosyal medya aracılığıyla yapılan paylaşımlara ilişkin adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.
"CHP'YE KAYYUM ATANACAK" İDDİASINA SORUŞTURMA
Bakan Tunç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır.
Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir. Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu" kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır."