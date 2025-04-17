"CHP'ye kayyum atanacak" iddiasına soruşturma! Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Başsavcılıkça, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiasında bulunan Kütahyalı için gözaltı kararı verdi.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

KÜTAHYALI'NIN YAPTIĞI PAYLAŞIM

CHP'ye kayyum atanacağını iddia eden Rasim Ozan Kütahyalı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ise şu şekilde:

"Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP'ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025'te CHP'nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniyor.

Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul'dan Ankara'ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara'da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle gözüküyor."

SORUŞTURMAYI BAKAN DUYURMUŞTU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı" şeklinde sosyal medya aracılığıyla yapılan paylaşımlara ilişkin adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

"CHP'YE KAYYUM ATANACAK" İDDİASINA SORUŞTURMA

Bakan Tunç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: