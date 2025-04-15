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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! İşte masadaki konular! Enflasyon, terörle mücadele, 2025 öğretmen atama...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Kabine'nin gündeminde terörle mücadele, ekonomik gelişmeler ve enflasyonun yanı sıra öğretmen atama takvimi de olacak.

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Giriş Tarihi :13 Nisan 2025 , 11:47 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 16:12
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! İşte masadaki konular! Enflasyon, terörle mücadele, 2025 öğretmen atama...

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En son 24 Mart Pazartesi günü gerçekleştilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından saat 15:24'te toplandı.

Kabine toplanıyor

Başkan Erdoğan liderliğinde Külliye'de toplanacak olan Kabine'de kritik başlıklar masada olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden ilk kare geldi (X)Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden ilk kare geldi (X)

HANGİ BAŞLIKLAR ELE ALINACAK?
İç ve dış politikanın yanı sıra terörle mücadele, ekonomik gelişmeler ve enflasyon konuları masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden ilk kare geldi (X)Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden ilk kare geldi (X)

TERÖRSÜZ TÜRKİYE BAŞLIĞI

27 Şubat'ta İmralı'dan gelen çağrının ardından Başkan Erdoğan 10 Nisan Perşembe günü DEM Parti heyetini 13 yıllık aranın ardından kabul etmişti. O görüşmenin ardından DEM Parti'den yazılı bir açıklama gelmişti. Yazılı açıklamada görüşmenin son derece olumlu, verimli ve yapıcı geçtiğini ifade edilmişti. Gelinen aşama Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden ilk kare geldi (X)Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden ilk kare geldi (X)

Suriye'deki son durum da ele alınacak. İsrail'in Suriye'deki üssü bombalamasının ardından Kabine Toplantısı'nda gündem başlıkları arasında olacak.

Yine ABD Başkanı Donald Trump'ın belirlediği gümrük tarifeleri ve olası Erdoğan – Trump görüşmesi de başlıklar arasında olacak.

Ayrıca Yunanistan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail tarafından Doğu Akdeniz'de kablo döşenmesi konusu da gündemde olacak. Türkiye'nin KKTC'deki garantörlüğünden kaynaklanan yetki alanlarının kullanılması için atılabilecek adımlar Kabine Toplantısı'nda görüşülecek.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Diplomasinin kalbinin attığı Antalya Diplomasi Forumu'na da ayrı bir parantez açılacağını ifade edebiliriz.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ
2025 KPSS dönemi için kurumlar tarafından kadro talebi bildirmek için son tarih 26 Mayıs olarak belirlenmişti. Kabine Toplantısı'nda öğretmen atama takviminin de gündeme geleceğini söyleyebiliriz.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! İşte masadaki konular! Enflasyon, terörle mücadele, 2025 öğretmen atama...
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