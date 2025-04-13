Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binası açılışında Başkan Erdoğan’dan CHP’ye net mesaj: Ülkesini şikayet eden bu gururu anlayamaz

Başkan Erdoğan, Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın açılışını yaptı. Boykot bahanesiyle ülke ekonomisine suikast yapmaya çalışan CHP'ye mesaj yolladı:

Biz sadece Türkiye için büyük hayaller kurmakla durmuyor aynı zamanda bunları büyük hedeflere dönüştürüyoruz. Ülkesini başkalarına şikayet edenler, yabancı basın kuruluşlarından medet umanlar bu vizyonu anlayamaz.



Batı karşısında eğilip bükülenler, boykot bahanesiyle kendi ekonomisine suikast girişiminde bulunanlar bunu anlayamaz. Biz onları kendi küçük dünyalarında baş başa bırakıyoruz. Türkiye'nin itibarını arttırmaya bakıyoruz.

ÖZELLİKLERİ

- YOLCU KAPASİTESİ: 82 MİLYON

- UÇAK PARKI: 176

- DIŞ HATLAR TERMİNALİ: 224 BİN METREKARE

- İÇ HATLAR TERMİNALİ: 75 BİN METREKARE