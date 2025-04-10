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Yarın okullar tatil mi? 10 -11 Nisan kar tatili olan iller listesi! Ankara, Hakkari, Van, Artvin, Gümüşhane, Ordu, Giresun

Meteoroloji verilerine göre yurt genelinde soğuk hava ve yer yer kar yağışı etkisini gösteriyor. Öğrenciler ve veliler tarafından "10 Nisan ve 11 Nisan okullar tatil mi?" sorusu araştırılıyor. Peki bugün okul yarım gün mü? 11 Nisan 2025 (yarın) okullar tatil mi? İşte valilik açıklamalarıyla eğitim öğretim takvimi.

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 08:46 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 08:47
Yarın okullar tatil mi? 10 -11 Nisan kar tatili olan iller listesi! Ankara, Hakkari, Van, Artvin, Gümüşhane, Ordu, Giresun

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Meteoroloji verilerine göre Türkiye genelinde özellikle Doğu Anadolu kesimlerinde soğuk hava ve yer yer kar yağışı etkisini gösteriyor. Öğrenciler ve veliler tarafından "10 Nisan ve 11 Nisan okullar tatil mi?" sorusu araştırılıyor. İşte valilik açıklamalarıyla detaylar.

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10 Nisan 2025 (bugün) okullar tatil mi?

MGM tarafından yurt genelinde bazı iller için sarı kodlu uyarı verildi. Bu iller arasında Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kayseri, Mardin, Muş, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis yer alıyor. Okulların tatil olup olmayacağı ise valilik açıklamaları ile netlik kazanacak. Detaylar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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Bugün itibarıyla yurdun bazı kesimlerinde eğitime ara verildiği duyuruldu. İşte güncel liste;

Hakkari Valiliği: İl merkezi, Şemdinli, Çukurca, Derecik ve Yüksekova ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildi.

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Yarın okullar tatil mi ?

Yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Valilik açıklamaları gelince haberimizde detaylarıyla yer alacaktır.

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