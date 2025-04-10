Yarın okullar tatil mi? 10 -11 Nisan kar tatili olan iller listesi! Ankara, Hakkari....

Meteoroloji verilerine göre Türkiye genelinde özellikle Doğu Anadolu kesimlerinde soğuk hava ve yer yer kar yağışı etkisini gösteriyor. Öğrenciler ve veliler tarafından "10 Nisan ve 11 Nisan okullar tatil mi?" sorusu araştırılıyor. İşte valilik açıklamalarıyla detaylar.

AA

BUGÜN İTİBARIYLA YURDUN BAZI KESİMLERİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİĞİ DUYURULDU. İŞTE GÜNCEL LİSTE;

ANKARA'DA OKULLAR TATİL

Ankara Valisi Vasip Şahin: Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İlimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm'ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ilâ 60 km/h ) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, İl genelinde 1 gün ara verilmiştir. 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ'NDE EĞİTİME 2 GÜN ARA (10 -11 NİSAN)

Hakkari Üniversitesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime bugün ve yarın ara verildi. Üniversiteden yapılan açıklamada, üniversite senatosunun dünkü oturumunda alınan karar gereğince, kentte yağış ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Bu nedenle üniversitenin tüm birimlerinde yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın ara verildiği bildirilen açıklamada, "Kurumumuzda çalışan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ve tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler 10-11 Nisan tarihleri arasında iki gün süreyle idari izinli sayılacaktır." denildi.

HAKKARİ'DE TÜM EĞİTİM KURUMLARINDA 1 GÜNLÜK ARA (10 NİSAN)

Hakkari Valiliği: İl merkezi, Şemdinli, Çukurca, Derecik ve Yüksekova ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildi.