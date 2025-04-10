Diplomatik merkez Türkiye

Türkiye, diplomasi rüzgarının estiği ülke haline geldi. Rusya ve ABD heyetlerinin bugün İstanbul'da bir araya geleceği bildirildi. Rus heyetine Aleksandr Darçiyev'in, ABD heyetine ise Sonata Coulter'in liderlik yapacağı görüşmede iki ülkenin diplomatik konularının ele alınacağı öğrenildi.



Yarın başlayacak olan Antalya Diplomasi Formu (ADF) için tüm hazırlıklar bitti. Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak toplantıya, Suriye lideri Şara, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Macaristan Başbakanı Orban'ın da katılacağı kaydedildi.

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