PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Diplomatik merkez Türkiye

Rusya ve ABD heyetlerinin bugün İstanbul'da bir araya geleceği bildirildi. Rus heyetine Aleksandr Darçiyev'in, ABD heyetine ise Sonata Coulter'in liderlik yapacağı görüşmede iki ülkenin diplomatik konularının ele alınacağı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Nisan 2025
Diplomatik merkez Türkiye

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye, diplomasi rüzgarının estiği ülke haline geldi. Rusya ve ABD heyetlerinin bugün İstanbul'da bir araya geleceği bildirildi. Rus heyetine Aleksandr Darçiyev'in, ABD heyetine ise Sonata Coulter'in liderlik yapacağı görüşmede iki ülkenin diplomatik konularının ele alınacağı öğrenildi.

Yarın başlayacak olan Antalya Diplomasi Formu (ADF) için tüm hazırlıklar bitti. Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak toplantıya, Suriye lideri Şara, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Macaristan Başbakanı Orban'ın da katılacağı kaydedildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Murat Ongun’dan çocukluk arkadaşına kıyak! Sıfırdan milyoner olmuş! İfadesindeki çelişki ortaya çıktı
CHP’nin 38. kurultayında soruşturma derinleşiyor! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı SGK’ya yazı gönderdi: TAKVİM belgeye ulaştı
Takas Bank
Toplu para öde erken emekli ol: Eksik prim nasıl tamamlanır? Kimlere hangi imkanlar var?
Bakan Bolat: Ticaret savaşları harekete geçirdi! ABD pazarında yeni fırsatlar
Bakan Fidan’dan net mesaj: ABD Netanyahu’ya ayar vermeli! Şartımız Gazze
Türk Telekom
CANLI | Ticaret savaşında kararı üretim krizi mi değiştirdi? Trump’tan yeni hamle: Çin dahil herkesle anlaşma yapmaya hazırız
10 ayrı kurula 140 isim | Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeleri belli oldu! Karar Resmi Gazete’de
Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek! Saat belli oldu
Başkan Erdoğan’dan resmi törenle karşılama: Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto Ankara’da
CHP’li İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’a ev hapsi ile tahliye kararı
Başkan Erdoğan Türk Polis Teşkilatı heyetini ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı kabul etti: Alçak iftiralara müsaade edemeyiz
PKK havanda su dövüyor! Elebaşı Helin Ümit’ten yine İmralı bahanesi: Kongreyi toplarız ama fesih kararı çıkmaz, kimse bizi durduramaz
Fransa’da yolsuzluk operasyonu! Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet gözaltında: Ekrem İmamoğlu paylaşımı ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye yolsuzluk ve şaibe tepkisi: Oyunu yazan da sahneleyen de onlar
Trump tarifesi Apple’ı vurdu: ABD’de gündem iPhone fiyatları Çinliler alaya aldı: Fabrikalarda obezler…
Fenerbahçe’ye süper golcü!
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray yolunda!
Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın körkütük aşık! 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı