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Berhan Şimşek’in “Tablalı Don” sözü sanal alem salladı!

ÖZGÜR Özel, CHP’nin Olağanüstü Genel Kurultayı’nda yeniden genel başkan seçildi. Parti Meclisi seçimlerinde ise “tek” adamlığını gösterdi. Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimleri çizdi! 8 üyeyi saf dışı bırakıp “Güç bende” dedi. Kavganın fitilini ateşledi. Berhan Şimşek’in “Tablalı Don” sözü sadece siyaseti değil sanal alemi de salladı. Google’da en çok “Tablalı Don nedir” sorusuna cevap arandı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Nisan 2025
Berhan Şimşek’in Tablalı Don sözü sanal alem salladı!

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CHP Parti Meclisi seçimlerine Genel Başkan Özgür Özel'in değişiklikleri damga vurdu. Anahtar listesi firesiz şekilde PM'ye seçilen Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kanadındaki 8 üyeyi saf dışı bıraktı.

CHP'de merakla beklenen PM seçimleri 'çarşaf liste' usulüyle yapıldı. Özel'in hazırlamış olduğu anahtar listede, mevcut PM'deki 10 üyeye çizik atıldığı görüldü. 60 kişilik PM'de 8 isim Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri destekle biliniyordu.

MUHALEFETİN YARISI ERİDİ
Özel'in ortaya çıkan anahtar listesinde en büyük darbeyi Kemal Kılıçdaroğlu cephesi yedi. Listede, Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Orhan Sarıbal, Müslim Sarı, Koza Yardımcı ve Mehmet Tüm yer almadı. PM'de Kılıçdaroğlu'na yakın üyelerin sayısı 8'den 4'e düşmüş oldu.

İMAMOĞLU DA DARBE YEDİ
2023 yılındaki kurultayda İmamoğlu'nun yoğun baskısıyla PM'ye girmeyi başaran ancak dünkü seçimlerde Özel tarafından anahtar listeye alınmayan siyasiler Volkan Demir, Erbil Aydınlık, Umut Dikili ve Cem Aydın olarak sıralandı. Özel'in, İmamoğlu grubuna yönelik hamleyi perdelemek için, "Her şey çok güzel olacak" sloganını ilk kez dile getiren ve şu an tutuklu bulunan 22 yaşındaki Berkay Gezgin'i PM listesine aldı.

TAN GELDİ
Özel'in anahtar listeye almadığı bir diğer dikkat çekici isim ise Dışişlerinden Sorumlu Genel Bakan Yardımcısı İlhan Uzgel oldu. Uzgel yerine emekli büyükelçi Namık Tan'ın listeye dâhil edildiği değerlendiriliyor.


İŞTE DONDURAN SÖZLERİN ANLAMI
CHP olağanüstü kurultayında beş dakika geç kaldığı için adaylığı kabul edilmediğini söyleyen Berhan Şimşek, 'Özgür Özel ve yanındakiler tablalı don giyerken ben duvarlara CHP yazıyordum' dedi. Tablalı don detayı ise dikkat çekti ve insanlar 'Tablalı don nedir?' diye Google'da araştırdı.

Tablalı don, genellikle çocuklar için kullanılan, lastikli değil de önden düğmeli, bağcıklı veya geniş tabanlı (oturak kısmı bol) iç çamaşırı tarzında bir don olarak tanımlanıyor. Tablalı kelimesi burada "geniş, yayvan, düz" anlamında kullanıldığı düşünülüyor. Tablalı don, Kastamonu, Sinop, Kırşehir, Çankırı'da geleneksel olarak kadınların giydiği bir iç giyim parçasıdır.

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