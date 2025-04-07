Alparslan Türkeş'e rahmet diledi: CHP'li üyeler hazmedemedi | Ertan Işık'tan partililerine küfür (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

ALPARSLAN TÜRKEŞ'E RAHMET DİLEDİ: CHP'Lİ ÜYELER TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Meclis Başkanvekili Ertan Işık, MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'e rahmet dilediği sırada, bazı CHP'li meclis üyelerinin tepkisiyle karşılaştı.



KENDİ PARTİLİLERİNE SAYDIRDI: UMURUMDA DEĞİLLER

Tepkilerin ardından, mikrofonunun kapalı olduğunu zanneden Işık, "S*** et umurumda değiller. Ben onları ciddiye bile almıyorum." diyerek CHP'li üyeler hakkında küfürlü ifadeler kullandı.