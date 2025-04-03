Çanakkale’de göçmen botu battı: 5 ölü!

Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun battığı yönünde ihbar aldı.
Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun battığı yönünde ihbar aldı.
5 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI
Ekipler, lastik bottaki 25 kişiyi kurtararak karaya çıkartırken, ilk belirlemelere göre 5 kişinin cesedine ulaşıldı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Balıkesir ve Çanakkale'deki hastanelere sevk edildi.