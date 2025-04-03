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Çanakkale'de göçmen botu battı: 5 ölü!

Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı. İlk belirlemelere göre 5 kişi öldü, Sahil Güvenlik ekipleri 25 kişiyi kurtardı.

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 09:18 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 09:24
Çanakkale’de göçmen botu battı: 5 ölü!

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Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun battığı yönünde ihbar aldı.

Çanakkale'de göçmenleri taşıyan bot battı

Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı (AA)Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı (AA)

5 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI
Ekipler, lastik bottaki 25 kişiyi kurtararak karaya çıkartırken, ilk belirlemelere göre 5 kişinin cesedine ulaşıldı.

Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı (AA)Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı (AA)

Kurtarılan düzensiz göçmenler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Balıkesir ve Çanakkale'deki hastanelere sevk edildi.

Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı (AA)Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı (AA)

Sahil güvenlik ekipleri, arama çalışmalarını sürdürüyor.

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