AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir’den Özel’in boykotuna tokat gibi cevap! Kirli eyleme karşı çıkmak için alışverişteyiz

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Özdemir, "Memleketin tüm üretim çarklarını hedef alan bu sözde boykotta hiçbir toplumsal çıkar yok. Vatandaş yararına, demokrasi adına hiçbir şey yok. Sadece CHP'nin hukuksuzluk ve yolsuzluklarını unutturma çabaları var. Biz de bu bencil ve kirli eyleme karşı çıkmak için bugün alışverişteyiz. Kazanan sizin şahsi ikballeriniz değil, Türk ekonomisi olacak" ifadelerini kullandı.



