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AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den Özel'in boykotuna tokat gibi cevap! Kirli eyleme karşı çıkmak için alışverişteyiz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ekonomisine sabotaj girişiminde bulunarak boykot çağrısı yapan Özgür Özel'e tepki gösterdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 17:37 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 17:37
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir’den Özel’in boykotuna tokat gibi cevap! Kirli eyleme karşı çıkmak için alışverişteyiz

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ekonomisine sabotaj girişiminde bulunarak boykot çağrısı yapan Özgür Özel'e tepki gösterdi.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Özdemir, "Memleketin tüm üretim çarklarını hedef alan bu sözde boykotta hiçbir toplumsal çıkar yok. Vatandaş yararına, demokrasi adına hiçbir şey yok. Sadece CHP'nin hukuksuzluk ve yolsuzluklarını unutturma çabaları var. Biz de bu bencil ve kirli eyleme karşı çıkmak için bugün alışverişteyiz. Kazanan sizin şahsi ikballeriniz değil, Türk ekonomisi olacak" ifadelerini kullandı.

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