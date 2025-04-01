2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Şubat ile 3 Mart tarihleri arasında alınmış, geç başvurular ise 11 Mart tarihinde sona ermişti. YKS sınavında en düşük 100, en yüksek ise 500 puan aralığı bulunuyor. Her oturumda adaylara toplamda 120 soru yöneltilecek. Sonuçlar, sınavların tamamlanmasının ardından birkaç hafta içinde ÖSYM tarafından açıklanacak.
AA
2025 YKS NE ZAMAN?
Bu yıl üniversite sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanacak. Sınavın ilk oturumu olan TYT 21 Haziran'da saat 10:15'te başlayacak.
İkinci oturum AYT ise 22 Haziran'da 10:15'te uygulanacak. Üçüncü oturum YDT 22 Haziran'da saat 15:45'te yapılacak.
AA
Sınavlarda adaylara 120 soru sorulacak ve ilk oturum 165 dakika, ikinci oturum 180 dakika, üçüncü oturum ise 120 dakika sürecek.