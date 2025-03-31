Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi: Liderlerle peş peşe görüştü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı münasebetiyle diplomasi trafiğine başladı. Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi Bugün (30 Mart) Başkan Erdoğan'ın telefon trafiği şu şekilde: Başkan Erdoğan, Gurbankulu Berdimuhamedov ile görüştü. TELEFONDA TÜRKMENİSTAN VAR Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki iş birliğini her alanda daha da ilerletmek için çalışmaların süreceğini belirtti. Başkan Erdoğan görüşmede, Berdimuhammedov'un Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

Başkan Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun. (AA) CEZAYİR CUMHURBAŞKANI TEBBUN İLE GÖRÜŞTÜ Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Cezayir ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin atılacak adımlar ve yapılacak ziyaretlerle geliştirilmesi için gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti. Başkan Erdoğan, Filistin'de devam eden İsrail saldırılarının durdurulması ve ateşkesin sağlanması için Cezayir ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan görüşmede, Tebbun'un Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.