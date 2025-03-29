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2025 Arefe günü kargolar açık mı? 29 Mart Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo, Sürat Kargo çalışma saatleri

Arefe gününde kargoların açık olup olmadığı araştırılıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı Arefe Günü, 29 Mart 2025 Cumartesi günü idrak ediyor. Yani 29 Mart'ta bu yılın son orucu tutulacak. Peki 29 Mart 2025 Arefe günü kuryeler dağıtım yapacak mı? Arefe günü kargolar açık mı?

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 21:27 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 08:40
2025 Arefe günü kargolar açık mı? 29 Mart Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo, Sürat Kargo çalışma saatleri

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2025 Arefe günü 29 Mart Cumartesi gününe idrak ediyor. Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle 30 Mart ve 2 Nisan arasında kargoların çalışma durumu merak ediliyor. Peki 29 Mart 2025 Arefe günü kuryeler dağıtım yapacak mı? Arefe günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? İşte merak edilenler.

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AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

2025 Ramazan Bayramı süresince kargolar kapalı olacak. Arefe günü ise kargoların yarım gün çalışması bekleniyor.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo, Sürat Kargo, Hepsijet, Trendyol Ekspress kargo resmi tatillerde ve Pazar günü çalışmıyor. Kargoların 29 Mart 2025 arefe günü teslimat yapıp yapmadığı ile ilgili güncel bilgiyi kargo müşteri hizmetleri aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

30 Mart ile 1 Nisan tarihlerinin resmi tatil olarak kabul edilmesi nedeniyle kargo şirketleri de bu süreçte hizmet vermeyecek.

Kargo dağıtım işlemleri ise haftanın ilk iş gününde yapılmaya devam edecek.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

BAYRAMDA KARGOLAR DAĞITIM YAPACAK MI?

Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle son bilgilendirmeye göre kargolar hizmet vermeyecek.

Taşıma ve dağıtım süreçlerinde görev yapan, paketleri teslim eden veya sevkiyat çalışanları kargo dağıtım işlemlerini 2 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirecekler.

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