2025 Arefe günü kargolar açık mı? 29 Mart Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo, Sürat Kargo çalışma saatleri

2025 Arefe günü 29 Mart Cumartesi gününe idrak ediyor. Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle 30 Mart ve 2 Nisan arasında kargoların çalışma durumu merak ediliyor. Peki 29 Mart 2025 Arefe günü kuryeler dağıtım yapacak mı? Arefe günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? İşte merak edilenler.