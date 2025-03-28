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Gagavuzya Özerk Bölgesi’nin seçilmiş Valisi Evghenia Guțul gözaltında

Türkiye'nin diplomatik desteğiyle kurulan Gagavuzya Özerk Bölgesi’nin Valisi Evghenia Guțul, 25 Mart'ta Türkiye’ye planladığı ziyaret öncesinde Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı. Moldova'daki siyasi gerilimleri artırırken, uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekti.

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Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 14:11 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 14:11
Gagavuzya Özerk Bölgesi’nin seçilmiş Valisi Evghenia Guțul gözaltında

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Moldova, son günlerde uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken bir olayla gündeme geldi. 1994 yılında Türkiye'nin diplomatik desteğiyle kurulan Gagavuzya Özerk Bölgesi'nin Valisi Evghenia Guțul, 25 Mart'ta ülkemize planladığı ziyaret öncesinde Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gagavuzya ile Küresel Gazetecilik Konseyi arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve Türkiye'deki taraflarla ortak projeleri geliştirmeyi amaçlayan Guțul'un 72 saat süren gözaltı süreci, Moldova'daki demokratik yönetim anlayışı ve bölgesel özerklik konularında endişeleri beraberinde getirdi.

"HAKSIZ GÖZALTI SÜRECİ VE UZATMA ÇABASI ZULME DÖNÜŞÜYOR"
Evghenia Gutul'un Avukatı Serghei Moraru açıklamalarda bulundu: "Siyasi zulmün açıkça tırmanmasıyla, başlangıçta Gutul'u 2023 seçimleriyle ilgili şüpheli suçlamalarla gözaltına alan Moldova yetkilileri, şimdi şok edici bir şekilde yeni iddialar uydurarak, devam eden yasadışı gözaltını meşrulaştırmak için organize suç gruplarından fon aldığını iddia ettiler. Bu kasıtlı bir kafa karışıklığı, ilgili kamu kurumlar arasında kaos yaratma girişimi olarak görünüyor. İddialar asılsız ve hiçbir şekilde gerçekliği yansıtmıyor. Haksız bu gözaltı sürecinin bir an önce sonlandırılmasını bekliyoruz.

Türkiye ile tarihi, kültürel ve ekonomik derin bağlara sahip olan Gagavuzya, ülkemizin eğitim, altyapı geliştirme ve ekonomik kalkınma alanlarındaki desteğinden yıllardır istikrarlı bir şekilde faydalanıyor. Türkiye, Gagavuzya'nın Moldova içindeki özerkliğini her zaman güçlü bir şekilde savunurken, bölgenin kendi kendini yönetme ve yerel kalkınma haklarını uluslararası platformlarda dile getirmeye de devam ediyor. Gagavuzya Özerk Bölgesi Valisi Evghenia Guțul ise Türkiye ile kültürel alışverişleri teşvik ederek ve ekonomik ve sosyal işbirliklerini genişleterek bu bağların güçlendirilmesine önemli katkılarda bulunuyor. Ancak Guțul'un gözaltına alınması, Moldova'nın merkezi yönetiminin Gagavuzya liderliğine yönelik baskısının çarpıcı bir örneği olarak öne çıkıyor.

YEREL HALK ÇAĞRI YAPTI: "DERHAL SERBEST BIRAKILMALI"
2023 seçimlerinden bu yana özerkliğini kısıtlamayı amaçlayan bir dizi yasal ve siyasi zorlukla karşı karşıya kalan Gagavuzya Özerk Bölgesi'nin Valisi Evghenia Guțul, yönetiminin zayıflatmasına yönelik baskılarla da mücadele ediyor. Moldova yetkilileri, bütçe kaynaklarını bloke ederek ve uluslararası ortaklıkları engelleyerek bölgenin bağımsız karar alma yetkisini kısıtlamayı sürdürüyor. Belirsiz koşullar altında gerçekleştirilen ve siyasi güdümlü olarak nitelendirilen gözaltı ise gerginliği ileri seviyeye taşıyor. Ancak bu sürecin temelinde geçmiş dönemlerdeki uluslarası anlaşmazlıklar da yatıyor.

GAGAVUZYA MECLİSİ DESTEK İÇİN AYAKTA
Gagavuzya Halk Meclisi (NSC) temsilcileri, Moldova yetkililerinden "Başkan (Başkan) Evgenia Gutsul'un derhal serbest bırakılmasını" talep etti ve Kişinev'de akredite olan yabancı diplomatların duruma müdahale etmesini istedi.

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