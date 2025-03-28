Başkan Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesiyle telefonda görüştü: Failler hak ettikleri cezayı alacak!

FAİLLER HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALACAK Alınan bilgiye göre Başkan Erdoğan, anne Minguzzi'yle yaptığı telefon görüşmesinde, faillerin hak ettikleri cezayı almaları için süreci yakından takip edeceğini belirtti.

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. (Takvim.com.tr)



Ahmet Minguzzi'ye Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Allah sabrınızı artırsın, Ahmet'imizin de Rabbim inşallah mekanını cennet kılsın. Şöyle uygun bir zamanda da bir araya gelelim, biraz dertleşelim bayramdan sonra." dedi.

"Çok sevinirim Sayın Cumhurbaşkanım." şeklinde karşılık veren anne Minguzzi, "Sayın Cumhurbaşkanım, gerçekten Ahmet bütün ülkemizin çocuklarının ciğerini yaktı. İnanın çocuklar her gün mezarına gidip Yasin okuyor. Bu dünyaya bir misyonla gelmiş üstat bir ruhtu Ahmet. Tabii ki bütün çocuklarımız özel ama bir misyon edinerek bir şeyleri değiştirerek geldi benim oğlum." ifadelerini kullandı.