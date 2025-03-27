"Uludağ Milli Parkı'nda bulunan konaklama tesisinde meydana gelen yangında personel olduğu değerlendirilen 1 vatandaşımızın olay yerinde, 1 vatandaşımızın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ve 1 vatandaşımızın yaralandığı olayla ilgili olarak; Olay yerinde, 1 cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildiği, bilirkişi marifetiyle yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespiti için incelemelerin devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Uludağ'da işletme belgesi olmadığı için kapatılan otelde çıkan yangın kontrol altına alındı. (AA)

35 MADDELİK KUSUR RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Uludağ'da milli kayakçı ile kayak hocası babasına mezar olan oteldeki 35 maddelik kusur raporu ortaya çıktı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerde otelin mimari yangın tahliyesi açısından 17 ayrı madde kusuru ve eksiği olduğu, yangın tesisat, söndürme ve mekanik sistemleri bakımından 10 maddeden kusurlu ve eksiğinin olduğu, yangın algılama ve elektrik tesisatları açısından da 8 madde kusuru ve eksiğinin olduğu belirtildi.

Uludağ'da işletme belgesi olmadığı için kapatılan otelde çıkan yangın kontrol altına alındı. (AA)

YANGIN ALARMLARI ÇALIŞMAMIŞ

Otel yönetimi eksiklerin 1 hafta içerisinde giderildiğini iddia etse de yangının ardından yapılan ilk incelemede otelin yangın alarmının çalışmadığı, yangın söndürme sprinter sistemin devreye girmediği ortaya çıktı.