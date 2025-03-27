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2025 Diyanet fidye ne kadar, kaç TL? Oruç tutmayan kişi ne kadar para vermeli?

Müslümanlar için büyük önem taşıyan Ramazan ayında, çeşitli sağlık sorunları veya yaşlılık nedeniyle oruç tutamayanların merakla beklediği fidye miktarı belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı Ramazan fidyesi miktarını açıkladı. Peki 2025 Diyanet fidye ne kadar, kaç TL? Oruç tutmayan kişi ne kadar para vermeli? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 10:36 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 10:36
2025 Diyanet fidye ne kadar, kaç TL? Oruç tutmayan kişi ne kadar para vermeli?

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Ramazan ayında oruç tutamayan vatandaşların yerine getirmesi gereken maddi sorumluluklardan biri olan fidye, her yıl olduğu gibi 2025'te de Diyanet tarafından açıklandı. Oruç tutmaya gücü yetmeyen, hastalık veya yaşlılık gibi sebeplerle oruç ibadetini yerine getiremeyen Müslümanlar, fidye vererek bu dini yükümlülüklerini yerine getirebiliyor.

2025 FİDYE TUTARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Ramazan ayı için günlük fidye miktarını 180 TL olarak belirlemiştir. Bu miktar aynı zamanda fitre yani sadaka-i fıtır için de geçerlidir. Fitre ve fidyeler nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddesi şeklinde de ödenebilir. Her birey, kendi günlük gıda harcamasına denk düşecek şekilde daha yüksek meblağlarda da fidye verebilir.

KİMLER FİDYE VERİR?

🔴 Yaşlılık veya şifa umudu olmayan hastalık gibi kalıcı mazeretlerle oruç tutamayan ve kaza etmesi mümkün olmayan kişiler fidye öder.

🔴 Gebe ve emziren kadınlar, çocuklarının sağlığı için oruç tutamadıklarında hem fidye hem kaza ödemek durumundadır (Şâfiî mezhebine göre).

🔴 Oruç kazasını Ramazan'dan Ramazan'a erteleyen ve mazeretsiz şekilde bunu ihmal edenler de Şâfiî görüşüne göre fidye ile yükümlüdür.

Fidye Kimlere Verilir, Kimlere Verilmez?

Fidye, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı fakir Müslümanlara verilir.

Ancak şu kişilere fidye verilemez:

-Ana, baba, dede ve nine

-Çocuklar, torunlar

-Eşler birbirine

-Zenginlere ve asli ihtiyaçlarının dışında nisap miktarı mala sahip olanlara

-Küçük çocuklara (babasının zengin olduğu durumlarda)

-Akrabalardan; kardeş, amca, hala, teyze gibi yakınlara, eğer yoksul iseler fidye ve fitre verilebilir.

FİTRE NEDİR? FARZ MI?

Fitre (sadaka-i fıtır), Ramazan Bayramı'nın birinci günü vacip olur. Ancak bayramdan önce verilmesi daha faziletlidir. Şâfiî mezhebine göre bayramın ilk günü geçmeden verilmelidir. Dinen zengin sayılan Müslümanlar, Ramazan ayı içinde veya bayram namazından önce fitre vermelidir. Fitre, bir nevi yaratılışa ve Ramazan'a ulaşmanın şükrüdür.

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