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CHP DHKP-C'ye kucak açtı! Savcı Kiraz'ı şehit eden teröristleri öven Ezgi Yıldız Özgür Özel'in otobüsünden çıktı: Hamisi Gökhan Günaydın

CHP Saraçhane'deki sokak provokasyonunda DHKP-C terör örgütü ile aynı yorgana ayak uzattı. Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristleri öven eski İBB çalışanı Ezgi Yıldız, Özgür Özel’in Saraçhane’deki mitinginde, İmamoğlu ailesiyle birlikte aynı otobüsün üzerinde yer aldı. Öte yandan skandalın hamisi Ekrem İmamoğlu'nun has adamı Gökhan Günaydın ön plana çıkıyor. Örgüt propagandasından hüküm giyen Yıldız'ın Günaydın'ın yakın çalışma ekibinde yer aldığı, makam arabasını kullanacak kadar samimi olduğu biliniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 16:31 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 17:01
CHP DHKP-C’ye kucak açtı! Savcı Kiraz’ı şehit eden teröristleri öven Ezgi Yıldız Özgür Özel’in otobüsünden çıktı: Hamisi Gökhan Günaydın

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2015'te DHKP-C terör örgütü tarafından şehit edilen Savcı Selim Kiraz suikastına ilişkin skandal paylaşımlar yapan ve hüküm giyen Ezgi Yıldız, CHP'nin Saraçhane provokasyonunda boy gösterdi.

Yıldız, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'de yaptığı konuşmada Ekrem İmamoğlu'nun ailesi ile aynı otobüsün üzerinde yer aldı.

Savcı Kiraz'ı şehit eden teröristleri öven Ezgi Yıldız Özgür Özel'in otobüsünden çıktı (Takvim.com.tr)Savcı Kiraz'ı şehit eden teröristleri öven Ezgi Yıldız Özgür Özel'in otobüsünden çıktı (Takvim.com.tr)


SKANDALIN HAMİSİ GÖKHAN GÜNAYDIN... DHKP-C SEMPATİZANININ ALTINA ARABA BİLE ÇEKTİ

Bu durum tepkilere neden olurken skandalın hamisi Ekrem İmamoğlu'nun has adamı Gökhan Günaydın ön plana çıkıyor.

Savcı Kiraz'ı şehit eden teröristleri öven Ezgi Yıldız CHP'li Günaydın'ın yakın çalışma ekibinde (Takvim.com.tr)Savcı Kiraz'ı şehit eden teröristleri öven Ezgi Yıldız CHP'li Günaydın'ın yakın çalışma ekibinde (Takvim.com.tr)

Bilindiği üzere DHKP-C sevicisi Yıldız, bir dönem CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın sekreterliğini yürütüp Günaydın'a tahsis edilen makam aracını kullanıyordu.

Savcı Kiraz'ı şehit eden teröristleri öven Ezgi Yıldız CHP'li Günaydın'ın yakın çalışma ekibinde (Takvim.com.tr)Savcı Kiraz'ı şehit eden teröristleri öven Ezgi Yıldız CHP'li Günaydın'ın yakın çalışma ekibinde (Takvim.com.tr)


ÖRGÜT PROPAGANDASINDAN HÜKÜM GİYDİ

Savcı Selim Kiraz'ın şehit edilişini "Adalet, adalet sayında böyle sağlanır" diyerek öven Ezgi Yıldız, 31 Mart 2023'te tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Mayıs 2023'te görülen davada ''Terör örgütü propagandası yapma'' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, sanığı tahliye etmişti.

Savcı Kiraz'ı şehit eden teröristleri öven Ezgi Yıldız CHP'li Günaydın'ın yakın çalışma ekibinde (Takvim.com.tr)Savcı Kiraz'ı şehit eden teröristleri öven Ezgi Yıldız CHP'li Günaydın'ın yakın çalışma ekibinde (Takvim.com.tr)

DHKP-C sempatizanı Yıldız'ın tahliye olduğu günden bugüne CHP'li Gökhan Günaydın'ın yakın çalışma ekibinde yer aldığı biliyor.

CHP SAVCI KATİLİNİ ÖVENLERE KUCAK AÇTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin bugünkü grup toplantısında skandalı gündeme getirdi.

Erdoğan, "Mehmet Selim Kiraz savcımızın katillerini övenlere kucak açan, siz değil miydiniz?" sözleriyle CHP'ye yüklendi.

CHPnin yalanı yolda kaldı! Savcı katilini öven Ezgi Yıldızı kovduk demişlerdi, vekil aracından çıktı!CHPnin yalanı yolda kaldı! Savcı katilini öven Ezgi Yıldızı kovduk demişlerdi, vekil aracından çıktı!
CHP'nin yalanı yolda kaldı! Savcı katilini öven Ezgi Yıldız'ı kovduk demişlerdi, vekil aracından çıktı!

Terör sevici İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız için karar verildiTerör sevici İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız için karar verildi
Terör sevici İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız için karar verildi

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