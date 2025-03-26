CHP DHKP-C’ye kucak açtı! Savcı Kiraz’ı şehit eden teröristleri öven Ezgi Yıldız Özgür Özel’in otobüsünden çıktı: Hamisi Gökhan Günaydın

2015'te DHKP-C terör örgütü tarafından şehit edilen Savcı Selim Kiraz suikastına ilişkin skandal paylaşımlar yapan ve hüküm giyen Ezgi Yıldız, CHP 'nin Saraçhane provokasyonunda boy gösterdi. Yıldız, CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'in Saraçhane'de yaptığı konuşmada Ekrem İmamoğlu 'nun ailesi ile aynı otobüsün üzerinde yer aldı.

Savcı Kiraz'ı şehit eden teröristleri öven Ezgi Yıldız Özgür Özel'in otobüsünden çıktı (Takvim.com.tr)





SKANDALIN HAMİSİ GÖKHAN GÜNAYDIN... DHKP-C SEMPATİZANININ ALTINA ARABA BİLE ÇEKTİ



Bu durum tepkilere neden olurken skandalın hamisi Ekrem İmamoğlu'nun has adamı Gökhan Günaydın ön plana çıkıyor.



Savcı Kiraz'ı şehit eden teröristleri öven Ezgi Yıldız CHP'li Günaydın'ın yakın çalışma ekibinde (Takvim.com.tr)



Bilindiği üzere DHKP-C sevicisi Yıldız, bir dönem CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın sekreterliğini yürütüp Günaydın'a tahsis edilen makam aracını kullanıyordu.