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Başkan Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'ndan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'ndan önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 22:57 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 23:09
Başkan Erdoğan’dan Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’ndan önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'ndan önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Batılı güçlerin sessizliği karşısında şımardıkça şımaran, her gün daha da haydutlaşan İsrail yönetimi soykırım politikasına ramazanda da devam ediyor.

Biz sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

İnsani yardımlarımızla yanlarında olacağız. Diplomatik temaslarımızla yanlarında olacağız.

Gazze'de zulmün ve soykırımın bir an önce son bulması için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

İSLAM DÜNYASINA ÇAĞRI
Kendi iç meselelerimizle uğraşmaktan dış dünyaya odaklanamıyoruz. İslam alemi olarak kardeşliğimize sımsıkı sarılmak durumundayız. Ecdadın izinden gitsek bu bile bizim için bir başlangıç olacaktır.

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