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38. CHP kurultayının ‘hileli’ olduğu iddialarına yönelik ifadeler alınıyor!

38. CHP kurultayının ‘hileli’ olduğu iddialarına yönelik ifadeler alınmaya başlandı. Hakkari delegeleri Kemal Ölmez ve Nazım Demir 600 bin lira para önerdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Mart 2025
38. CHP kurultayının ‘hileli’ olduğu iddialarına yönelik ifadeler alınıyor!

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, savcıya ifade veren Kemal Ölmez, 38. CHP Olağan Kurultayı'nda Hakkari delegesi olduğunu, kurultay esnasında oylarını değiştirmeleri için delegelere farklı numaralardan telefon geldiğine şahit olduğunu anlattı.

Ankara'da olduğu süreçte şahsi hattına da telefon geldiğini kaydeden Ölmez, "Arayan kişileri tanımıyorum ancak bize adaylardan biri olan Özgür Özel'e oy vermemiz istendi. Buna karşılık olarak 600 bin lira para ve cep telefonları teklif edildi ve hiçbirisini kabul etmedik" ifadelerini kullandı.

Kuru, "Veli Ağbaba, bana hitaben 'Tandoğan, Özgür Özel genel başkan seçilsin, siz de onu destekleyin, ertesi gün senin belediye başkan adaylığını açıklayalım' dedi" ifadelerini kullandı. Kuru, kurultay salonunda Özel'i destekleyen delegelere iPhone telefon dağıtıldığını da sözlerine ekledi.

Kurultay öncesinde Batman CHP İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın, konuştuğunu belirten Özkanat, "Bana açıkça Özel'e oy vermem karşılığında kendisinin CHP parti meclis üyesi olacağını, bundan dolayı da benim çocuklarımı CHP'li belediyelerde işe alacağını söyledi. Bu teklifleri Batman delegelerine de söyledi."

BOYKOT ÇAĞRISININ CEZASI 2 YIL
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na sözde destek için birçok firmayı zan altında bırakarak boykot çağrılarında bulundu. Özel, bu çağrılarıyla Türk Ticaret Kanunu'nu ihlal etti.

Kanun bu tür suçlarda 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası yaptırımı öngörürken, her bir firmanın da kanun kapsamında tazminat davası açma hakkı bulunuyor. Avukat Haldun Kibar, "Başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitmenun ve kötülemenin' 2 yıla kadar hapis cezası var" dedi.

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