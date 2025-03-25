Trump yönetimine ilk ziyaret! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı ile bir araya geldi

Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Washington 'daki ABD Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Bunun yanı sıra görüşmede Ukrayna ve Filistin'deki durum ile Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel gelişmeler ve bu bağlamdaki işbirliği imkanları değerlendirilecek.

TRUMP DÖNEMİNDE İLK ZİYARET Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump döneminde gerçekleştirilecek olan ilk ziyarette yapılacak görüşmelerde, Türkiye -ABD ikili ilişkilerinde atılabilecek stratejik adımların ve ilerleyen dönemde gerçekleştirilecek devlet başkanı düzeyindeki ziyaretlerin hazırlıklarının ele alınması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio (AFP)

Bakan Fidan'ın, Türkiye'yi ilgilendiren bölgesel meselelerde görüş ile beklentilerini iletmesi ve bu çerçevede Türkiye'nin Suriye'nin istikrarına ve bütünlüğüne yönelik desteğini vurgulaması bekleniyor.

SURİYE'DE PKK/YPG'NİN TASFİYESİ

Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine değinilmesi, insani yardımlar ve yeniden inşa konularında Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğinin kaydedileceği görüşmede, DEAŞ'la mücadele ve kampların güvenli yönetimi konusunda eşgüdüm yapılması gerektiği ifade edilmesi planlanıyor.

Görüşmede, "SDG" çatısı altındaki PKK/YPG unsurlarının tasfiyesi başta olmak üzere, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanacak.