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Trump yönetimine ilk ziyaret! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio arasındaki görüşme, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda başladı. Görüşmede ikili ilişkiler, Suriye, Filistin, Ukrayna, CAATSA, F-35 projelerinin masaya yatırılması bekleniyor.

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 09:49 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 23:07
Trump yönetimine ilk ziyaret! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı ile bir araya geldi

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Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Washington'daki ABD Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi

Toplantı öncesi kameralar karşısında el sıkışan bakanlar, basın mensuplarına poz verdikten sonra görüşmeyi gerçekleştirecekleri salona geçti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio (Reuters)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio (Reuters)

TRUMP DÖNEMİNDE İLK ZİYARET
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump döneminde gerçekleştirilecek olan ilk ziyarette yapılacak görüşmelerde, Türkiye-ABD ikili ilişkilerinde atılabilecek stratejik adımların ve ilerleyen dönemde gerçekleştirilecek devlet başkanı düzeyindeki ziyaretlerin hazırlıklarının ele alınması öngörülüyor.

Bunun yanı sıra görüşmede Ukrayna ve Filistin'deki durum ile Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel gelişmeler ve bu bağlamdaki işbirliği imkanları değerlendirilecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio (AFP)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio (AFP)

Bakan Fidan'ın, Türkiye'yi ilgilendiren bölgesel meselelerde görüş ile beklentilerini iletmesi ve bu çerçevede Türkiye'nin Suriye'nin istikrarına ve bütünlüğüne yönelik desteğini vurgulaması bekleniyor.

SURİYE'DE PKK/YPG'NİN TASFİYESİ
Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine değinilmesi, insani yardımlar ve yeniden inşa konularında Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğinin kaydedileceği görüşmede, DEAŞ'la mücadele ve kampların güvenli yönetimi konusunda eşgüdüm yapılması gerektiği ifade edilmesi planlanıyor.

Görüşmede, "SDG" çatısı altındaki PKK/YPG unsurlarının tasfiyesi başta olmak üzere, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio (Reuters)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio (Reuters)

Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönündeki diplomatik çabaları savaşın en başından beri savunduğu hatırlatılacak görüşmede, ateşkes konusunda ABD'nin öncülüğünde devam eden girişimlerin desteklendiğinin ve katkı sağlamaya hazır olunduğunun altı çizilecek.

Görüşmede, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımın bölgeye ulaşması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiği vurgulanacak, ayrıca ABD'nin İsrail üzerindeki etkisini kullanmasının önemi dile getirilecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio (Reuters)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio (Reuters)

YAPTIRIMLAR VE F-35 PROGRAMINA DÖNÜŞ
CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde çalışmalara başlanmasının ve Türkiye'nin F-35 programına dönüş sürecinin yeniden ele alınmasının öneminin vurgulanacağı görüşmede, savunma sanayisinde tedarik süreçlerinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiği aktarılacak.

Görüşmede, savunma sanayisinde işbirliği gibi konuların jeopolitik gerçeklerle uyumlu bir mecraya sokulması gerektiği hatırlatılarak, bu tip adımlar sayesinde ticaret hacminde 100 milyar dolar hedefine ulaşılması için somut ilerleme sağlanabileceğinin belirtilmesi öngörülüyor.

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