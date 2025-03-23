Milli Piyango Şans Topu Sonuçları: 23 Mart 2025 Kazanan Numaralar Listesi

Milli Piyango İdaresi ( MPİ ) tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişinde 23 Mart 2025 Pazar akşamı büyük heyecan yaşandı. Haftada iki kez gerçekleştirilen ve milyonlarca vatandaşın şansını denediği oyunda bu haftanın kazanan numaraları belli oldu.

23 MART 2025 ŞANS TOPU SONUÇLARI

Bu haftaki Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde sıralandı:

🔢 Kazanan Numaralar: 3 - 26 - 27 - 29 - 33

🔁 +1 (Joker) Numara: 3

Katılımcılar, hem klasik hem de artı sayı seçimiyle büyük ikramiyeye ortak olma şansı elde ettiler. Milli Piyango Online platformu üzerinden oynayan binlerce kişi, sonuçların açıklanmasıyla birlikte büyük bir merakla biletlerini kontrol etti.

SONUÇLAR NEREDEN SORGULANIR?

Şans Topu sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, www.millipiyangoonline.com adresi üzerinden sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebilir. Aynı zamanda çekiliş anına ait görüntülere Milli Piyango TV YouTube kanalından ulaşmak da mümkün.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, haftada iki kez — Çarşamba ve Pazar günleri — oynanıyor. Oyunda katılımcılar 34 sayı arasından 5 numara, ayrıca 14 sayı içinden de 1 ek numara seçiyor. Büyük ikramiyeyi kazanmak için hem 5 ana sayıyı hem de ek sayıyı doğru tahmin etmek gerekiyor.