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Cevdet Ertürkmen kimdir? Şişli Belediye Başkan Vekili olarak atanan Cevdet Ertürkmen nereli, kaç yaşında? Hayatı ve kariyeri...

Cevdet Ertürkmen, 23 Mart 2025 tarihinde Şişli Belediyesi’ne kayyum olarak atandı. 1970 doğumlu olan ve kamu yönetimi alanında eğitimini tamamlayan Ertürkmen, kariyeri boyunca birçok ilçede kaymakamlık görevlerinde bulundu. Afet yönetimi ve yerel idareler konusundaki deneyimiyle dikkat çeken Ertürkmen’in biyografisi ve görev geçmişi merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi :23 Mart 2025 , 18:22 Güncelleme Tarihi :23 Mart 2025 , 18:22
Cevdet Ertürkmen kimdir? Şişli Belediye Başkan Vekili olarak atanan Cevdet Ertürkmen nereli, kaç yaşında? Hayatı ve kariyeri...

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Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Cevdet Ertürkmen ismi en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Kamu yönetimi ve afet yönetimi alanlarında eğitim alan, yıllar içinde pek çok ilçede kaymakamlık görevini başarıyla sürdüren Ertürkmen'in hayatı, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

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CEVDET ERTÜRKMEN KİMDİR? HAYATI VE KARİYERİ

Cevdet Ertürkmen, 23 Mart 2025 tarihinde Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atanmasıyla birlikte gündeme geldi. 1970 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Ertürkmen, ilköğrenimini memleketinde tamamladı. Ortaokul ve lise eğitimini ise Kahramanmaraş ve Eskişehir'de sürdürdü. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Ertürkmen, akademik kariyerine Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde devam etti. Burada, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaparak, "Afet Yönetimi" konulu tezini tamamladı.

1999 yılında Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği görevine başlayan Ertürkmen, bugüne kadar birçok il ve ilçede önemli görevler üstlendi. Burdur'un Ağlasun, Van'ın Saray ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulunan Ertürkmen; ardından Şanlıurfa Vali Yardımcılığı'na atandı. Kayseri Yeşilhisar, Aydın Sultanhisar, Trabzon Beşikdüzü ve Samsun Bafra'da da kaymakamlık görevlerinde bulundu.

Cevdet ErtürkmenCevdet Ertürkmen

1 Temmuz 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla Şişli Kaymakamlığı'na atanan Cevdet Ertürkmen, 29 Temmuz 2024 tarihinde görevine başladı. Kamu yönetimi ve yerel idareler konusundaki tecrübesiyle öne çıkan Ertürkmen, son olarak 23 Mart 2025 tarihinde Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak görevlendirildi.

Evli ve üç çocuk babası olan Cevdet Ertürkmen, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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