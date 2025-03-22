28 Mart Cuma tatil mi, yarım gün mü? 2025 Ramazan Bayramı Arefesi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

(Takvim Foto Arşiv) Bayram Tatili 9 Gün Olabilir mi? Ramazan Bayramı'nın 9 gün olma ihtimali bayram tatilinin salı günü bitiyor olması dolayısıyla düşük görünüyor. Bayram tatilinin 9 gün olabilmesi için Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinin de tatil olarak ilan edilmesi gerekiyor. 28 Mart Cuma tatil mi? 28 Mart Cuma günü tatil kapsamında değil. Ancak bayram tatili uzatılırsa durum değişebilir. AREFE VE BAYRAM GÜNLERİ Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)

Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

(Takvim Foto Arşiv)

Özel Sektör Çalışanları İçin Durum Ne Olacak? Kamu çalışanları için idari izin verilmesi halinde, tatil süresi uzayacak ancak özel sektör çalışanları için bu durum işverenlerin inisiyatifine bağlı olacak. Birçok şirket çalışanlarına yıllık izin hakkı tanıyarak uzun tatil imkanı sunabiliyor. Bu nedenle özel sektör çalışanlarının izin planlamalarını iş yerleriyle önceden yapmaları tavsiye ediliyor.

(Takvim Foto Arşiv) Bayram Tatilinde Kapalı Olacak Yerler Bayram tatili süresince resmi kurumlar kapalı olacak. Ancak nöbetçi eczaneler ve hastanelerin acil servisleri hizmet vermeye devam edecek. İşte tatil süresince kapalı olacak yerler: Okullar ve Üniversiteler Kamu Kurumları (Belediyeler, Valilikler, Kaymakamlıklar, Muhtarlıklar) Bankalar (Özel ve kamu bankaları)

(Takvim Foto Arşiv) Eczaneler (Sadece nöbetçi eczaneler açık olacak) Kargo Şirketleri